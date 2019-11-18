Россияне пожертвовали Венеции €1 млн менее чем за сутки

Россияне пожертвовали €1 млн на восстановление Венеции после наводнения, сообщило местное издание ANSA со ссылкой на посла Италии в РФ Паскуале Терраччано. Деньги были собраны менее чем за 24 часа.
По его словам, завтра, 19 ноября, в посольстве Италии будет проведен концерт Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. «РИА Новости» со ссылкой на дипмиссию сообщили, что к сбору средств были привлечены российские топ-менеджеры.
Напомним, сейчас в Венеции традиционный период высокой воды, когда уровень воды в каналах поднимается и частично затапливает улицы города. В начале недели, 12 ноября, в Венеции началось наводнение. Вода распространилась на 80% территории города. Правительство Италии выделило €20 млн на ликвидацию последствий катаклизма. По словам мэра города, ущерб от наводнения составил €1 млрд
Как наводнение повлияло на жизнь в городе — в материале “Ъ FM” «Венеция покрылась илом».
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