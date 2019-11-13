Венеция покрылась илом Как наводнение повлияло на жизнь в городе

Венецию подтопило практически целиком. Уровень воды достиг 187 см. Это самый высокий показатель за последние полвека. Водой покрыто 90% города. Городские власти признались, что не справляются с ситуацией и будут просить помощи Рима.



Венеция страдает от глобального изменения климата, считает мэр Луиджи Бруньяро. Он записал и выложил в Twitter обращение, стоя в лодке на знаменитой площади Святого Марка: «Венеция столкнулась с исключительным приливом. Все специальные службы мобилизованы, мы объявим о бедствии и попросим правительство о помощи. Ущерб, вероятно, будет большим. Мы все ожидаем, что уровень воды еще повысится. Нам нужно, чтобы все подключились и помогли разобраться с последствиями изменения климата».

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«Большая вода» приходит в Венецию в среднем каждые четыре года. Как правило, вода не поднимается выше 110 см. Но в этом году властям пришлось закрыть школы и несколько предприятий. Не работает также множество кафе, магазинов и ресторанов.

Бизнесмены втридорога продают туристам плащи и сапоги, отметил руководитель проекта italy4travel Александр Мельник: «В целом весь регион Венето страдает, так как находится очень низко — он весь заполнен каналами, их еще при Муссолини построили. И все эти каналы переполнены.

Как следствие, каждый город, который находится близко к воде, затопляет. Если говорить конкретно о Венеции, в любой момент, когда поднимается высокая вода, идет активная продажа бахил и дождевиков.

Цены можно назвать спекулятивными — за бахилы они доходят до €10-15.

Но людям приходится покупать, потому что выхода нет».

Отели и музеи предлагают туристам одноразовые пластиковые сапоги по колено, но этого недостаточно. В некоторых местах вода доходит до пояса. К историческим памятникам, музеям и прочим достопримечательностям не пройти. В городе сейчас небезопасно.

Гид Наталья Смирнова рассказала, что ей пришлось даже отменить запланированные экскурсии: «Обычно на площади Сан-Марко ставятся специальные мостки, по которым можно пройти, но только в том случае, если вода поднимается на уровень 100-120 см. Вчера было 187 см. Базилика Сан-Марко находится на уровне 70 см над уровнем моря. Примерно 117 см — вот такой был уровень воды на площади Сан-Марко. От всех мостков, которые стоят в городе, останутся только металлические ножки, потому что сами доски унесло в море. Вообще, я считаю, что это неэтично вести туристов в город, который стоит на коленях.

Я даже не знаю, насколько безопасно там ходить, потому что многие ограждения набережных были разрушены.

Где-то есть трещины. То есть я, например, на завтра отказалась от экскурсий, потому что не могу гарантировать безопасность группы в 30 человек».

Местные жители отмечают, что соленая вода наносит существенный ущерб городу, сезонные подтопления разрушают фундамент построек. Кроме того, вода оставляет на улицах горы мусора, с которыми сложно справляться, отметила студентка Анастасия Кобзарчук: «Ночью университет, где я учусь, отослал SMS-сообщения, что в связи с тем, что говорят власти города, отменяют занятия в историческом центре. Там грязь, мусор, я где-то даже читала, что плещется рыба. Везде сейчас будут водоросли.

Водоросли убирают, но пока вода пребывает, все затянется илом надолго.

Я вчера переписывалась со своим одногруппником-венецианцем, он здесь живет. И он где-то в час ночи сказал, что только закончил расчищать территорию рядом с домом — уборка пока тяжело идет».

Власти региона давно пытаются обезопасить города от ежегодных подтоплений. Еще в 70-ых годах был разработан проект плавающих дамб. Но защитные сооружения не построены до сих пор. Метеорологические службы предупредили, что в ближайшие дни пройдут дожди, которые усугубят ситуацию.

Светлана Белова