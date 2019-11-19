У Москвы и Парижа компьютерная перезагрузка Как Россия и Франция будут бороться с угрозами в киберпространстве

В Москве состоялись первые после начала украинского конфликта российско-французские консультации по кибербезопасности. О необходимости сотрудничества в киберпространстве в ходе своих последних контактов договорились президенты Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. Ранее американские спецслужбы предупреждали французские власти об исходящей от России угрозы в этой сфере. Однако посол МИД Франции по цифровым вопросам Анри Вердье заверил “Ъ”: у французского правительства претензий к российским властям нет.

Анри Вердье приехал в Москву во главе делегации, в которую вошли представители Национального агентства по защите информационных систем, МИД, МВД, Минобороны и Минюста. Российская команда переговорщиков была не менее внушительной: МИД, Генпрокуратура, МВД, Минобороны, Минюст, ФСБ, ФСО, ФСТЭК, СК и аппарат Совбеза. Возглавлял ее спецпредставитель президента, посол по особым поручениям МИДа Андрей Крутских. Переговоры в схожем формате проходили до конфликта вокруг Украины, но с тех пор ничего подобного не было (в прошлом году были консультации в Париже, но в Москве их называют «подготовительными»).

«Мой визит идет в развитие договоренностей президентов Эмманюэля Макрона и Владимира Путина, достигнутых в Санкт-Петербурге в 2018 году и Брегансоне в августе этого года, о необходимости активизации диалога во всех сферах и в особенности в киберсфере,— рассказал “Ъ” Анри Вердье.— Между нами по-прежнему остаются разногласия и различия по целому ряду вопросов, и мы это признаем. Но в то же время мы считаем, что нам надо лучше понимать друг друга и отстраивать каналы коммуникации, координации и быстрого реагирования».

Напомним, вскоре после встречи с Владимиром Путиным в Брегансоне Эмманюэль Макрон выступил с речью, в которой призвал Европу пересмотреть отношения с Россией и выстраивать их без оглядки на США. «Полагаю, что нам надо построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе, потому что Европейский континент никогда не будет стабильным, никогда не будет безопасным, если мы не примирим и не проясним наши отношения с Россией»,— сказал он, добавив, что такой подход может не понравиться ряду союзников Франции.

Между тем, когда Эмманюэль Макрон пришел к власти в 2017 году, отношения между Парижем и Москвой в сфере кибербезопасности были напряженными. Незадолго до выборов во Франции хакеры взломали электронную почту ряда сотрудников предвыборного штаба будущего президента и выложили в сеть тысячи не предназначавшихся для публикации писем.

Соратники Эмманюэля Макрона обвинили в кибератаках российские власти, полагая, что Москва пытается помочь его пророссийской сопернице Марин Ле Пен. О причастности России к инциденту заявил и тогдашний глава МИД Франции Жан-Марк Эро. При этом глава американского Агентства национальной безопасности адмирал Майкл Роджерс, возглавляющий и Киберкомандование ВС США, сообщил: Вашингтон заранее предупредил Париж об исходящей от Москвы угрозе. «Как только нам стало известно о деятельности России применительно к выборам во Франции, мы связались с французскими коллегами и сообщили им, что русские следят за ними»,— сказал он на слушаниях в Сенате. Ранее французские эксперты и СМИ также сообщали, что Россия стоит за кибератаками на телеканал TV5Monde. В Кремле все обвинения в адрес России называли «беспочвенными».

Между тем по итогам визита в Москву Анри Вердье сказал “Ъ”, что «Франция официально никому не присваивала авторство кибератак».

«В кибермире все достаточно сложно. Можно совершить атаку через информационную инфраструктуру другой страны. Атаку могут совершить негосударственные субъекты. Для прояснения возникающих вопросов необходим конфиденциальный диалог»,— отметил господин Вердье.





На уточняющий вопрос, означает ли это, что Франция не выдвигает в адрес России обвинений в кибератаках, он ответил: «Да».

В целом же французский дипломат назвал ситуацию в киберпространстве «тревожной». «Информационно-коммуникационные технологии проникают все глубже в нашу жизнь и делают ее более уязвимой. Злоумышленники могут без особого труда получить доступ к инструментам, позволяющим наносить вред. Это касается организованной преступности, террористов и так далее. В то же время растет военная наступательная мощь государств»,— сказал он. По словам дипломата, это делает обстановку в киберпространстве и в мире «более нервозной». «Чтобы противостоять этой глобальной угрозе, нужны совместные действия»,— убежден Анри Вердье.

Стороны договорились активизировать сотрудничество на международных площадках, включая ООН, где сразу в нескольких группах рассматривается вопрос о выработке норм поведения государств в киберпространстве.

Андрей Крутских сказал “Ъ”, что прошедшие консультации ориентированы «на стратегическую перспективу» и предусматривают «многовекторное ведение переговоров между ведомствами с докладом на политический уровень».

По его словам, работа в таком формате позволит двум странам наладить «эффективное сотрудничество в этой приоритетной с точки зрения национальной безопасности, обеспечения стабильности, демократии и прав человека сфере».

В ходе визита французы провели презентацию инициативы Эмманюэля Макрона «Парижский призыв к доверию и безопасности в киберпространстве». Среди ее пунктов: обязательства защищать пользователей интернета и объекты критической инфраструктуры от вредоносных действий в киберпространстве, способствовать предотвращению иностранного вмешательства в выборы, предотвращать кражу интеллектуальной собственности с помощью информационно-коммуникационных технологий. Под «Призывом» уже подписались 74 страны, 333 НКО и 609 компаний. В числе последних есть и российские: Aladdin RD, Awara IT, Group-IB, iPChain, Kaspersky Lab, Mindsmith. Российских организаций в списке подписантов две: Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий и ТИАР-Центр. Россия как государство инициативу пока не поддержала, но в пресс-релизе МИД РФ сказано, что презентация французской делегации была воспринята «с интересом».

Елена Черненко