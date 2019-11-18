Россияне настроились на грустную волну

Осенью россияне начали чаще слушать грустные песни. К такому выводу пришли аналитики Mail.ru Group. Они проанализировали запросы через голосовой помощник «Маруся» и выяснили, что в топ у россиян с начала сентября вышли лиричные мелодии и тяжелый рок. И как говорят исследователи, печальные композиции могут даже улучшить эмоциональное состояние человека. С подробностями — Иван Якунин и Елена Иванова.

С наступлением первых осенних холодов плейлисты россиян начали меняться. Из тяжелой музыки выбирали хеви-метал, из лиричной — джаз и блюз. Запросы на печальные мелодии в сентябре растут на 17%, говорят в Mail.ru Group. И это, пожалуй, неслучайно: осенняя хандра, серое небо за окном и тоска по прошедшему лету делают свое дело. Созвучными настроению россиян в этом году оказались хиты культовых рокеров Black Sabbath, Metallica, Rammstein. Лидером рейтинга зарубежных исполнителей стала группа The Beatles. Первая «тройка» популярных российских исполнителей выглядит немного веселее. Голосового помощника чаще всего просили поставить песни Тимати, Монеточки и группировки «Ленинград». Впрочем, эти музыканты оказываются в топах не только осенью. Из грустной музыки этой осенью пользователи предпочитают «Би-2» и «Аукцыон».

Судя по статистике запросов, в разные времена года предпочтения слушателей меняются: летом плейлисты пользователей были куда оптимистичнее. Голосовой помощник часто просили найти музыку для бега и тренировок — на такие композиции приходилась четверть запросов. Осенью состояние людей меняется, и грустные композиции помогают пережить непростое время, говорит музыкальный психолог, проректор Российской академии музыки имени Гнесиных Дина Кирнарская: «Музыка для человека как живой собеседник. Если выбирается какая-то композиция, значит, слушатель с ней хочет поговорить. Для человек это и сочувствие, и поддержка.

Звук по своей природе очень активен, это не фон, а именно речь живого человека, которого вы воспринимаете как сочувствующего, сопереживающего друга».





Как говорят исследователи, слушать грустную музыку действительно бывает полезно. Лиричные композиции не только положительно влияют на эмпатию, но и помогают человеку выплеснуть лишний негатив.

Кроме того, как выяснила группа психологов из Университета Южной Флориды, грустные песни часто слушают люди с клинической депрессией. Исследование показало, что такая музыка успокаивает человека, а не усиливает неприятные чувства.