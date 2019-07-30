Rammstein показал Москве «Германию»

В Москве побывала группа Rammstein в рамках большого европейского тура. Концерт в «Лужниках» вызвал небывалый интерес публики. Поклонники приобретали билеты у перекупщиков за 12, а то и за 25 тыс., так как в кассах они давно закончились. А 29 июля, в день выступления, фанаты с самого утра выстроились в очередь у стадиона. Как прошел концерт Rammstein в столице? Расскажут Владимир Соколов и Яна Лубнина.

Ажиотаж вокруг концерта Rammstein в Москве возник еще в минувшем ноябре. На старте продаж билеты не смогли купить даже некоторые члены закрытого фан-клуба. Сайт не выдерживал наплыва желающих, и за две недели билетов на «ВТБ Арену» не стало. Организаторы поняли, что недооценили ситуацию, и перенесли концерт в «Лужники», так как стадион способен вместить более 60 тыс. зрителей. В марте в продажу поступили дополнительные билеты, но они тоже стремительно разлетелись. Примерно тогда же, кстати, вышел нашумевший клип Rammstein на песню Deutschland. Яркое видео с темнокожей женщиной, сыгравшей роль самой Германии, долго обсуждали мировые СМИ, а немецкие называли ролик открытой провокацией. В мае рок-группа впервые за десять лет представила новый альбом, и все это в год двадцатипятилетия группы. И тут — концерт в Москве. Несложно себе представить, как сильно его ждали поклонники коллектива. Рано утром у «Лужников» возникла очередь из тех, кто хотел оказаться вплотную у сцены. А как только охрана распахнула ворота, фанаты со всех ног побежали ко входу, крича и сбивая друг друга.

Сцену стилизовали под мрачный завод 30-40-х годов, за секунды все заволокло дымом, потом взрыв и сцена озарилась фейерверками. После ударника включился гитарист Рихард Круспе, а потом возник главный любимец поклонников, солист Тилль Линдеманн. Несмотря на языковой барьер, местами ему подпевали все «Лужники». Зрители смогли увидеть танцы на инвалидных колясках и даже сплав по сцене на надувных лодках. В соцсетях концерт Rammstein сравнили с шоу Cirque du Soleil, только брутальнее. Но главное — это невероятные и непрекращающеся фейерверки. В искусстве укрощения огня с группой тягаться действительно бесполезно, признает корреспондент «Ъ FM» Глеб Силко. Он наблюдал за концертом из так называемой Du hast zone — аналога танцпартера: «Это, действительно больше шоу, чем концерт, очень крутая пиротехника, все взрывалось, вокруг были ракеты, шар от огнеметов. Это непередаваемая атмосфера. При этом не было видно никого и ничего».

Пиротехника и полсотни грузовиков с реквизитом, конечно, всегда привлекали фанатов. Но, по мнению обозревателя портала Stereo.ru Александра Беляева, все дело в грамотном пиаре: «Когда они приехали к нам первый раз, это было колоссальное событие, прошло 10-15 лет, к ним вроде как попривыкли. Сейчас, видимо, после выхода нового альбома, сборника стихов Тилля Линдеманна, а также слухи о распаде группы еще два года назад создали колоссальную волну. Оказалось, что большую спортивную арену собрать можно».

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Те, кто сумел попасть в «Лужники» на Rammstein, отмечают, что организация прохода посетителей была на самом высшем уровне. Все было быстро и слаженно. Некоторые даже шутят, мол, немцы привезли с собой своих росгвардейцев, выставив их от метро до стадиона. Есть и замечания: площадка для такого шоу оказалась слишком велика, не все разглядели происходящее на сцене с дальних трибун. Да и общаться музыканты особо не стали, просто отыграли свою музыку. Зато ею поклонники, похоже, остались довольны.

Второй российский концерт Rammstein пройдет 2 июля. Группа выступит на петербургской «Газпром Арене». Билеты на выступление, кстати, закончились еще полгода назад.