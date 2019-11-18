Глава разведки Ирака сообщил об угрозе возрождения ИГ

Члены террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в РФ) готовят массовые побеги своих соратников из тюрем Сирии и Ирака, сообщил CNN глава военной разведки Ирака генерал-лейтенант Саад аль-Аллак. Кроме того, они готовят возрождение ИГ после смерти ее лидера Абу Бакра аль-Багдади.

Он отметил, что Ирак передал Турции досье на девять предполагаемых террористических лидеров, бежавших из Ирака и Сирии. По словам главы военной разведки, среди них есть те, кто занимается организацией финансирования деятельности ИГ. «Необходимо приложить огромные международные усилия для решения этой проблемы, поскольку эти преступники ... могут сбежать из тюрем и вернуться в свои страны»,— сказал в интервью господин аль-Аллак. По его данным, боевики будут заниматься вербовкой новых бойцов. Около 10 тыс. боевиков ИГ находятся в тюрьмах в Сирии и Ираке.

Чем известен Абу Бакр аль-Багдади Читать далее

Напомним, о ликвидации главаря ИГ 27 октября объявил президент США Дональд Трамп. 31 октября участники террористической группировки подтвердили гибель аль-Багдади и объявили о назначении нового лидера. Абу Бакр аль-Багдади руководил ИГ с момента появления террористической организации в 2014 году.

О ликвидации главаря ИГ читайте в публикации “Ъ” «Тупик в конце тоннеля».