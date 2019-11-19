Чего ждут в регионах от перераспределения штрафов

По подсчетам региональных властей, опрошенные “Ъ” субъекты РФ делятся на две примерно равные группы. Одну из них перераспределение средств от штрафов фактически не затронет — компенсирующая передача им платы за негативное воздействие на окружающую среду и акцизов на спирт действительно сбалансирует отток штрафов в федеральный бюджет, однако есть регионы, которым нововведения обойдутся в несколько сотен миллионов рублей.

Так, по словам министра финансов Удмуртии Станислава Евдокимова, в 2018 году администрируемые федеральными органами власти штрафы (в частности, штрафы за перевозку крупногабаритных грузов и штрафы, налагаемые ФНС) принесли в консолидированный бюджет республики 34,9 млн руб.— с 1 января 2020 года они будут в полном объеме зачисляться в федеральный бюджет. В республике рассчитывают, что предполагаемые выпадающие доходы региона будут компенсированы сопоставимыми поступлениями — дополнительно 3 млн руб. от роста доли зачислений в муниципальные бюджеты платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) и 32 млн руб. от изменения порядка распределения акцизов на спирт.

Аналогично ситуацию оценивают в Ленинградской области: допдоходы бюджетов муниципальных образований за счет повышения доли отчислений в местные бюджеты платежей за НВОС на 5% могут составить в 2020 году около 35 млн руб., что предположительно обеспечит компенсацию возможных потерь местных бюджетов в результате изменения порядка зачисления штрафов, посчитали в областной администрации.

Власти Амурской области констатируют, что основные суммы штрафов в областной бюджет поступают за нарушения ПДД — 85,2 % от всего объема штрафов — и поскольку для них нормативы не меняются, влияние изменения законодательства на доходы бюджета будет минимальным, пояснила глава минфина Амурской области Вера Артемьева. Рост доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду принесет муниципальным образованиям дополнительно около 4 млн руб. (за 10 месяцев 2019 года по этой статье в областной бюджет поступило 29,7 млн руб.— на 12,1 млн руб. больше, чем за тот же период 2017 года).

Впрочем, в министерстве финансов Челябинской области отметили, что изменения, принятые на федеральном уровне, «безусловно, повлекут перераспределение средств между уровнями бюджетов» — в федеральный бюджет будет перераспределено 154 млн руб., в основном из доходов местных бюджетов, которым региональные власти обещают компенсировать потери трансфертами.

Выпадающие доходы консолидированного бюджета Саратовской области региональные власти оценивают в 185 млн руб., при этом дополнительные доходы по плате за негативное воздействие на окружающую среду составят порядка 10 млн руб., по акцизам — 3–3,5 млн руб. «Таким образом, дополнительные доходы от платы за негативное воздействие на окружающую среду и акцизам не восполнят в полном объеме выпадающие доходы бюджета области от изменения порядка зачисления штрафов»,— сообщила и. о. первого заместителя министра финансов Саратовской области Ирина Бегинина.

Консолидированный же бюджет Краснодарского края в общей сложности потеряет порядка 500 млн руб. Передача 5% федеральной доли от платы за негативное воздействие на окружающую среду в местные бюджеты принесет в 2020 году в местные бюджеты дополнительно около 25 млн руб., акцизы на спирт и спиртосодержащую продукцию — около 42 млн руб. Таким образом, некомпенсируемые потери составят 432,7 млн руб.

В Нижегородской области администрируемые федеральными органами штрафы принесли в консолидированный бюджет порядка 257 млн руб. в 2018 году. Фактические же поступления платы за НВОС в 2018 году составили: в федеральный бюджет (по нормативу 5%) 15,6 млн руб. и в консолидированный бюджет Нижегородской области (95%) 296,7 млн руб. Таким образом, за счет передачи федеральной доли бюджет Нижегородской области может пополниться на сумму около 16 млн руб.— но оценить последствия вышеуказанных изменений бюджетного законодательства в полном объеме возможно будет только по итогам 2020 года, отмечают там.

Единственным регионом, в котором “Ъ” сообщили о том, что выиграют от изменения маршрутизации штрафов, стал Севастополь в присоединенном к РФ Крыму: в департаменте финансов “Ъ” рассказали, что для бюджета города такое изменение выгодно, так как ожидаемые дополнительные доходы превышают выпадающие. По приведенным данным, в пользу федерального бюджета будет перераспределено 1,2 млн руб., а допдоходы от платы за негативное воздействие на окружающую среду — 1,6 млн руб.

Майя Зорина, Благовещенск; Карина Кальярова, Челябинск; Михаил Красильников, Ижевск; Анна Перова, Краснодар; Ольга Кантемирова, Санкт-Петербург; Александра Викулова, Нижний Новгород; Сергей Петунин, Саратов; Вадим Никифоров, Симферополь