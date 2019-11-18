Обвиняемые в превышении полномочий экс-полицейские оставлены под домашним арестом

Канавинский райсуд до 22 декабря продлил домашний арест бывшим нижегородским полицейским Николаю Атамашко, Алексею Хрулеву и Сергею Лебедеву, обвиняемым в избиении местного жителя Леонида Мурского. Об этом “Ъ-Приволжье” сообщил его представитель Сергей Шунин.

Напомним, в 2015 году сотрудники МВД расследовали уголовное дело в отношении господина Мурского о незаконном обороте наркотиков и предлагали ему написать явку с повинной об участии в преступной группе. Задержанного избили в отделе полиции №7 и угрожали утопить его в Волге. Леонид Мурский под давлением сознался в преступлении и обратился в травмпункт, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные ссадины и кровоподтеки.

В октябре 2016 года Советский райсуд приговорил Леонида Мурского к четырем годам тюрьмы за незаконное производство и изготовление наркотиков в крупном размере группой лиц (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). После досрочного освобождения в 2018 году он обратился в «Комитет против пыток», который инициировал уголовное дело о превышении полномочий полицейскими.

25 октября Канавинский райсуд поместил их под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий. Бывшие полицейские не признали своей вины, они настаивали, что потерпевший мстит им за отбытый в колонии срок, а многочисленные проверки инцидента не дали результатов и завершились отказами в возбуждении уголовных дел.

Подробнее об этом деле – в материале “Ъ-Приволжье” «Пенсионерам МВД припомнили былые пытки».

Владимир Зубарев