Пенсионерам МВД припомнили былые пытки

В Нижнем Новгороде суд отправил под домашний арест пенсионеров МВД по подозрению в превышении полномочий четыре года назад. По версии следствия, в 2015 году Николай Атамашко, Алексей Хрулев и Сергей Лебедев выбивали признания в наркоторговле у Леонида Мурского, угрожая утопить его в Гребном канале. Отсидев три года по этому эпизоду, господин Мурский инициировал возбуждение уголовного дела против бывших офицеров полиции, которые считают местью действия потерпевшего. На следующей неделе следствие предъявит им официальное обвинение на фоне арестов других сотрудников МВД, обвиняемых в подбрасывании наркотиков Игорю Крайнову.

Ближе к полуночи среды Канавинский райсуд отправил под домашний арест третьего отставного офицера нижегородского областного управления МВД Алексея Хрулева вместе с бывшими коллегами Сергеем Лебедевым и Николаем Атамашко, подозреваемыми в превышении должностных полномочий. По версии следствия, четыре года назад они расследовали уголовное дело о незаконном обороте наркотиков, считая причастным к противоправным действиям нижегородца Леонида Мурского.

В марте 2015 года полицейские задержали его и доставили в отделение полиции №7 в Советском районе Нижнего Новгорода, где предложили сознаться в изготовлении и торговле запрещенными веществами в составе преступной группы. Однако задержанный отказался писать явку с повинной и заявил о своей невиновности. Тогда, по его словам, он получил удар в лицо со словами «такая тварь должна сидеть на полу и не заслужила права сидеть на стуле». По словам потерпевшего, полицейские стали избивать его, а затем пригрозили утопить в Гребном канале в Волге. В итоге он дал признательные показания, был отпущен из отделения и обратился в травмпункт. Врачи зафиксировали у Леонида Мурского закрытую черепно-мозговую травму, множественные ссадины и кровоподтеки.

В октябре 2016 года Советский райсуд приговорил его к четырем годам тюрьмы за незаконное производство и изготовление наркотиков в крупном размере группой лиц (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Освободившись досрочно в 2018 году, потерпевший обратился с жалобой в Комитет против пыток, который направил в правоохранительные органы жалобу на полицейских.

После шести отказных постановлений правозащитники обратились в Европейский суд по правам человека, и тот коммуницировал жалобу Леонида Мурского.

В мае 2019 года Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, по которому 22 октября с участием сотрудников ФСБ у подозреваемых прошли обыски. После них бывшие полицейские оказались в суде, где следствие запросило им арест на месяц.

Доказывая свою непричастность к преступлению, подозреваемые рассказали, что четыре года назад Леонид Мурский скрывался от следствия и был объявлен в федеральный розыск, а они лишь выполняли свою работу и никогда никого не били. Бывшие начальники отдела полиции по борьбе с бандитизмом и организованной преступностью и их заместители заявили, что потерпевший оговаривает их и мстит за свое уголовное дело и тюремный срок, а многочисленные проверки инцидента не дали результатов и завершились отказами в возбуждении уголовных дел. Их адвокаты указывали, что подзащитные не будут скрываться, поскольку воспитывают необеспеченных детей, имеют семьи и хронические заболевания, поэтому помещать в СИЗО их нельзя. Они настаивали, что у следствия нет доказательств угроз со стороны офицеров и их намерений скрыться вопреки уверениям потерпевшего об опасениях за свою жизнь и жизнь семьи.

В коридоре бывших оперативников поддерживали близкие и коллеги. Они критиковали следствие и периодически пререкались с Леонидом Мурским, обвиняя его в подтасовке фактов. «Троих офицеров придали такому позору!», — сокрушались слушатели, предлагая суду лично поручиться за сидевших в зале суда за решеткой бывших сотрудников МВД или внести залог. Леонид Мурский парировал, что в деле имеется аудиозапись разговора полицейских с его братом, в которой якобы говорится, что полицейские избили задержанного.

Рассмотрение ходатайства следствия об аресте заняло шесть часов. В результате судья Дмитрий Кучерук отказался помещать бывших полицейских в СИЗО, избрав мерой пресечения домашний арест до 22 ноября.

Выход каждого экс-полицейского из клетки слушатели встречали аплодисментами.

По данным “Ъ-Приволжье”, обвинение по п. «а» ч. 3 статьи 286 УК РФ подозреваемым будет предъявлено в начале следующей недели. Отметим, что уголовное дело бывших сотрудников МВД развивается на фоне ареста их действующих коллег по похожему эпизоду. Недавно Нижегородский райсуд арестовал до 7 декабря троих оперуполномоченных городского управления по контролю за оборотом наркотиков Алексея Иванова, Евгения Соколова и Николая Кострова, которых обвинили в избиении и подбрасывании наркотиков уроженцу Бурятии Игорю Крайнову.

Владимир Зубарев