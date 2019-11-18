Госдолг Кировской области планируют сократить на 800 млн рублей до конца года

Правительство Кировской области планирует сократить госдолг региона до 24,3 млрд руб., или 800 млн руб. до конца 2019 года. Таким образом, объем госдолга составит 74,8% от объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.
Предполагается, что к концу 2022 года госдолг должен составить 20,4 млрд руб., уровень долговой нагрузки – 49%. Уменьшению объема госдолгов должны способствовать растущие доходы бюджета и минимизация расходов на обслуживание банковских кредитов.
По данным минфина Кировской области на 1 октября, госдолг региона составляет 25,1 млрд руб. В его структуре 74,8% составляют бюджетные кредиты (18,8 млн руб.), еще 25,2% составляют кредиты кредитных организаций (6,3 млн руб.). Напомним, в 2016 году для облегчения экономической ситуации в регионе часть долговых обязательств Кировской области перед коммерческими банками заместили федеральным бюджетным кредитом под 0,1% годовых.