Не вписались в сценарий развития

Правительство Кировской области проанализировало результаты стратегии развития до 2020 года. Как говорится в отчете региональных властей, запланированного на 2015–2020 годы экономического рывка не произошло. Местные депутаты считают, что помешал этому экономический кризис, отразившийся на всей российской экономике, а также большая зависимость Кировской области от федеральных дотаций. Теперь региональные власти разработали проект новой стратегии развития до 2035 года.

Кировской области не удалось достичь всех показателей, заложенных в стратегии социально-экономического развития региона до 2020 года. Об этом говорится в проекте новой стратегии развития, рассчитанной до 2035 года. По данным облправительства, изначально рассматривалось три сценария развития региона: инерционный, индустриальный и инновационный.

Региональные власти решили развивать регион по оптимистичному инновационному сценарию. Он предполагал изменение структуры валового регионального продукта (ВРП) в сторону преобладания доли обрабатывающих производств, транспорта и связи, а также оптовой и розничной торговли. «На протяжении этих этапов основные показатели социально-экономического развития Кировской области показывали положительную динамику. В то же время по ряду целевых показателей плановых значений достичь не удалось», — говорится в проекте стратегии. Так, на одном из этапов в 2015 году ВРП по отношению к 2008 году увеличился на 3,3% вместо плановых 23,6%. ВРП на душу населения увеличился на 9% при плане в 128,8%.

С 2014 года в регионе наблюдалось снижение инвестиционной активности. К 2015 году инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах относительно уровня 2008 года составили 80,9% при плановых 140,6%. В условиях кризиса 2008–2010 годов и начавшегося ослабления экономической ситуации темп роста среднемесячной заработной платы в 2015 году в сопоставимых к уровню 2008 года ценах составил 9,1%, а не запланированные 86,2%.

В полном объеме и даже с превышением к 2015 году были достигнуты плановые показатели по вводу жилья и по улучшению качества жизни населения.

В качестве ключевых проблем социально-экономического развития Кировской области правительство региона указало недостатки региональной системы распределения населения по территории региона (кировчане предпочитают крупные города, а не поселки), плохую демографическую ситуацию, высокую степень износа основных фондов, низкие уровни качества автодорог и газификации региона, а также большой госдолг.

Депутат городской думы Кирова Юрий Шлемензон тем не менее считает, что выбор инновационного варианта развития был верным решением. «Этот вариант давал возможность быстрее достичь желаемого результата. Но для этого необходимо было прилагать более серьезные усилия по устранению недостатков, не дающих возможности для нормальной реализации стратегии», — уверен депутат. Он считает, что негативное влияние на реализацию стратегии оказала сложная экономическая ситуация в России.

Вице-спикер областного парламента Владимир Костин напомнил, что Кировская область является дотационным регионом: «И даже когда мы говорим о развитии, мы понимаем, что регион сильно зависит от федеральных денег. Это касается и развития социальной сферы, и экономики, и поддержки бизнеса в любой ее форме. А федеральное финансирование в годы реализации Стратегии-2020 снижалось». Он полагает, что если переписывать госпрограммы каждый год, то можно достичь целевых показателей, а если по-честному преследовать заявленные цели, сложностей будет больше.

Поэтому целевые результаты по итогам года достигаются у тех, кто своевременно озадачился корректировкой программ под фактически достигнутые показатели. У нас это сплошь и рядом: практически все программы переписывались и переписываются по несколько раз в год», — подытожил депутат.

В новой стратегии развития региона до 2035 года кировские власти запланировали рост населения с текущих 1,26 млн до 1,28 млн. Предполагается, что через 16 лет вырастет и продолжительность жизни кировчан — с 73 до 80 лет. ВРП увеличится почти втрое, до 966 млрд руб., а объем инвестиций в основной капитал — вчетверо, до 238,1 млрд руб.

Андрей Репин