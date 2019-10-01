S.Oliver пошагает в Россию

Немецкий ритейлер S.Oliver Shoes, вынужденный после закрытия в России 14 лет назад традиционных магазинов продавать свою продукцию через онлайн-площадки, вновь решил развивать формат офлайн-торговли. Сеть намерена в течение трех лет открыть до 40 торговых точек в регионах страны. На локальных рынках можно быстро завоевать лояльную аудиторию, но ее платежеспособность может стать серьезным барьером для любого ритейлера, предупреждают эксперты.

О том, что S.Oliver Shoes решился на открытие магазинов в России, “Ъ” рассказал директор по продажам российского представительства сети Иван Шахин. До конца 2019 года ритейлер планирует открыть около 15 корнеров в Екатеринбурге, Нижневартовске, Перми, Воронеже. «Первые корнеры появятся в Екатеринбурге и Нижневартовске»,— уточнил менеджер. В течение трех лет сеть намерена открыть около 20 полноценных магазинов — первая площадка должна заработать в Воронеже к 2021 году. По словам господина Шахина, открывать первые офлайн-точки S.Oliver Shoes намерен с партнерами по франшизе.

S.Oliver — немецкий бренд одежды, основан в 1969 году Берндом Фрайером, на данный момент принадлежит S.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG — производителю одежды, обуви, аксессуаров и ароматов. Направление обуви развивается с 1999 года, производство сосредоточено более чем в 40 странах мира. По собственным оценкам, в 2019 году оборот российского подразделения — ООО «Шу.ком Восток» — превысит €5,5 млн.

До 2005 года у сети были офлайн-магазины в России: их развитием занимался партнер по мастер-франшизе, однако соглашение было прервано, а на месте S.Oliver Shoes открылись магазины Zolla. После этого немецкая сеть решила продавать свою продукцию в России через онлайн-каналы, включая интернет-магазины и маркетплейсы.

На фоне укрепления позиций в онлайн-торговле со стороны большинства ритейлеров попытки S.Oliver Shoes увеличить количество офлайн-магазинов может выглядеть нерационально. Впрочем, коммерческий директор Fashion Consulting Group (FCG) Ануш Гаспарян с этим не согласна: «Одним из важнейших драйверов торговли в индустрии моды являются мультиканальные продажи». Представитель ГК «Обувь России» (бренды Westfalika, «Пешеход», Rossita, Emilia Estra и другие) Наталья Паули добавляет, что физические точки продаж позволяют приобретать товар, предварительно примерив его, именно поэтому большинство онлайн-ритейлеров постепенно начинают развивать офлайн-форматы. Кроме того, торговые точки выполняют функцию шоу-румов и пунктов самовывоза для онлайн-магазинов.

Выход на рынок через регионы сети выбирают из-за низкой конкуренции — во многие города до сих пор не пришли технологичные международные или федеральные сети, объясняет Ануш Гаспарян. Российский рынок обуви остается слабо консолидированным, особенно в регионах, продолжает госпожа Паули. Как раз, продолжает эксперт, в регионах можно быстрее сформировать лояльную аудиторию и выйти на планируемые показатели продаж. «Но стоит учитывать покупательскую способность того или иного города. Это может стать неким барьером для входа на тот или иной локальный рынок»,— приходит к выводу Ануш Гаспарян. Впрочем, она считает логичным план S.Oliver Shoes начать работу с регионов, так как средний чек 4 тыс. руб. за пару обуви делает это предложение конкурентным.

По итогам 2018 года потребление обуви составило чуть более двух пар на человека в год, и этот показатель будет постепенно расти, уверены в «Обуви России». Но, как следует из данных исследования FCG, fashion-рынок по итогам прошлого года стагнировал, оставшись на уровне 2,36 трлн руб. А продолжающееся падение доходов потребителей сделало более осторожными и международные компании, заключают аналитики Knight Frank: за первые шесть месяцев 2019 года большинство иностранных брендов вышли на российский рынок именно через корнеры — это позволяет протестировать спрос и минимизировать риски.

Никита Щуренков