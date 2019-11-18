Президент ФК «Ростов» рассказал о финансовом состоянии клуба

Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц рассказал о финансовой ситуации в клубе, а также о его целях и задачах. Его обращение опубликовала пресс-служба Ростова. Он подтвердил ранее озвученную главным тренером команды Валерием Карпиным информацию о «постоянно всплывающих» долгах и необходимости задерживать зарплату.

«Мы закрываем планомерно старые долги в ущерб текущей операционной деятельности, возникают кассовые разрывы. Соответственно, текущие платежи становятся труднореализуемыми. Уже на протяжении двух с половиной лет у нас постоянные суды, нюансы со счетами и конфликты»,— приводит пресс-служба слова господина Арутюнянца.

Он рассказал, что клуб стремится к финансовой стабильности, чтобы иметь возможность выплачивать зарплаты вовремя. «Ростов» также надеется получить лицензию, позволяющую играть в еврокубках, и для осуществления задуманного у клуба не должно быть никаких долгов. Кроме того, господин Арутюнянц планирует вернуть стадион «Олимп-2» в собственность клуба.

О главном тренере клуба господине Карпине главный тренер сказал, что тот не собирается покидать клуб.

«Я поддерживаю и буду поддерживать нашего главного тренера. Когда я говорил, что Карпин – главный тренер «Ростова», я знал, что это надолго. И сейчас все хотят, чтобы Карпин остался и работал в «Ростове». Главного тренера волнуют только команда и результаты. Валерию Георгиевичу все нравится в «Ростове» и он никуда не хочет уходить. Карпин – главный тренер ФК «Ростов»,— передает пресс-служба его слова.

На комментарий министерства спорта Ростовской области относительно слов господина Карпина Арташес Арутюнянц пояснил, что Игорь Гуськов действительно никогда не занимал никаких должностей в ФК «Ростов», но в клубе все были убеждены, что именно он руководил клубом, потому что замгубернатора давал множество интервью о клубе, а накануне матча с «Манчестер Юнайтед» сделал заявление, что готов продать клуб за символическую цену.

Дарья Голякова