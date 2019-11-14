Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах «Ростова»

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин рассказал сложной финансовой ситуации, в которой оказался клуб. Интервью с господином Карпиным опубликовано в официальной группе клуба во «Вконтакте». Так, команде не выплачивают зарплату уже три месяца.

«Подобное происходит не первый раз. Похожее наблюдалось и в прошлом сезоне, сейчас это повторилось. Ребята молодцы, что все понимают, терпят и работают на совесть. Но бывает, что приходит момент когда наступает предел. Могу сказать парням только слова благодарности, но бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно», — передает пресс-служба слова главного тренера.

По его мнению, сейчас клуб держится благодаря усилиям президента клуба Арташеса Арутюнянца, который пытается покрыть его многомиллиардные долги. Однако для стабилизации ситуации внутри клуба необходима поддержка Правительства региона, которое является акционером «Ростова».

Дарья Голякова