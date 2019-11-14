Минспорта Ростовской области отвергло претензии Валерия Карпина

Управление информационной политики правительства Ростовской области опубликовало мнение министерства спорта региона о ситуации с ФК «Ростов» — ранее главный тренер Валерий Карпин рассказал, что клуб столкнулся с финансовыми проблемами, и частично в этом виноваты власти региона. Минспорта в свою очередь заявило, что опубликованная в СМИ информация не соответствует действительности.

В заявлении министерства описано, как именно власти поддерживают клуб. Сказано, что в 2019 году из областной казны ФК «Ростов» предоставили грант в форме субсидий на сумму 380 млн руб. Кроме того, ФК «Ростов» предоставили в безвозмездное пользование футбольную базу стадиона «Олимп-2», тренировочные поля и т.д. В следующем году на окончание ремонта «Олимпа-2» за счет бюджета потратят более 250 млн руб. Отмечается, что «Ростов Арена» вскоре перейдет в государственную собственность Ростовской области и станет домашней ареной клуба. Кроме того, в 2022 году планируется построить полноценную базу для ФК «Ростов» с крытым игровым манежем и восемью полноразмерными футбольными полями.

В ведомстве также опровергли информацию Валерия Карпина о том, что первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов некогда был руководителем клуба. «Игорь Гуськов никогда не руководил ФК «Ростов», не был его президентом и не входил в структуру руководства клуба. Следовательно, долги, которые накопились у футбольного клуба, не могут быть связаны с деятельностью первого заместителя губернатора Ростовской области»,— подчеркнули в минспорта.

Кристина Федичкина