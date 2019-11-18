Президент «Ростова» рассказал о финансовых проблемах клуба

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам с открытым письмом, в котором рассказал о финансовых проблемах ФК. Заявление опубликовано на сайте «Ростова».

«Мы закрываем планомерно старые долги в ущерб текущей операционной деятельности, возникают кассовые разрывы. Соответственно, текущие платежи становятся труднореализуемыми»,— рассказал президент клуба. Он отметил, что долги ФК «постоянно всплывают и создают нам проблемы». По его словам, «эти ситуации приводят к блокировке счетов, парализующих работу клуба».

Господин Арутюнянц отметил, что самой важной задачей клуба является его финансовая стабильность. «Мы говорим о чем-то возвышенном, но не можем вовремя выплатить зарплаты из-за постоянно возникающих проблем»,— отмечено в сообщении. По его мнению, клубу необходимо получить лицензию, позволяющую играть в еврокубках, если «Ростову» удастся туда попасть.«Для этого у нас не должно быть никаких долгов: ни старых, ни новых»,— говорится в письме.

Президент ФК добавил, что главный тренер клуба Валерий Карпин «никуда не хочет уходить». «Я поддерживаю и буду поддерживать нашего главного тренера. Когда я говорил, что Карпин — главный тренер "Ростова", я знал, что это надолго»,— отмечается в письме.

Напомним, на прошлой неделе господин Карпин тоже рассказал о сложной финансовой ситуации, в которой оказался клуб. По его словам, команде не выплачивают зарплату уже три месяца, а сам «Ростов» держится благодаря усилиям его президента, который пытается покрыть его многомиллиардные долги.

Ранее представители «Ростова» заявили, что управляющая компания стадиона «Ростов-Арена» намерена расторгнуть договор аренды. В клубе сообщили, что уже рассматривают возможность проводить домашние матчи в других городах. Управляющая компания, в свою очередь, утверждает, что конфликт давно исчерпан и претензий к «Ростову» у нее нет.

Подробнее о ситуации со стадионом — в материале “Ъ” «"Ростов" попросили покинуть арену».