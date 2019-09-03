«Ростов» попросили покинуть арену

Представители футбольного клуба «Ростов» заявили, что управляющая компания стадиона «Ростов-Арена» намерена расторгнуть договор аренды. В клубе сообщили, что уже рассматривают возможность проводить домашние матчи в других городах. Управляющая компания, в свою очередь, утверждает, что конфликт давно исчерпан и претензий к «Ростову» у нее нет.

ФГУП «Спорт-Ин» направило в футбольный клуб «Ростов» соглашение о расторжении договора аренды стадиона «Ростов-Арена» (копия имеется в распоряжении “Ъ”). Документ датирован 13 июля и подписан представителем «Спорт-Ин». Из документа следует, что договор аренды стадиона может быть расторгнут по обоюдному согласию. «Клуб это не устраивает, мы делаем все, чтобы не подписывать это соглашение. Второго такого по вместимости стадиона в городе нет. Если договор аренды будет расторгнут, "Ростову" придется проводить домашние матчи в Краснодаре, нам этого не хотелось бы»,— рассказали в пресс-службе «Ростова».

Клуб играет на «Ростов-Арене» второй сезон, и за это время у его руководства сложилось мнение, что «Спорт-Ин» не заинтересован в проведении на стадионе матчей именно ФК «Ростов».

«Стоимость аренды фиксированная, а расходов на эксплуатацию в случае с "Ростовом" больше, чем с клубом, играющим в ФНЛ (речь идет о песчанокопском клубе "Чайка".— “Ъ”), у нас высокая посещаемость, стадион часто почти полностью заполнен болельщиками. Кроме того, ФК "Ростов" часто направляет претензии о недостатках работы стадиона, иногда штрафные санкции "Спорт-Ин" составляют 18–20% от стоимости аренды»,— отметили в клубе.

По мнению «Ростова», на «Ростов-Арене» много недочетов:

трибуны не поделены по секторам, что небезопасно для болельщиков,

некорректно работают рекламные конструкции,

нет камер хранения для посетителей,

случаются сбои в работе металлодетектеров и систем для считывания электронных билетов.

«Недостатки могут показаться мелкими, но для нас они существенны: мы получаем претензии от рекламодателей, болельщики возмущаются очередями. Хотим отметить, что у клуба нет долгов перед "Спорт-Ин" и свои обязательства по договору мы выполняем в полном объеме»,— подчеркнули в ФК «Ростов».

«Спорт-Ин», в свою очередь, отмечает, что предложение о расторжении договора было сделано в первую очередь по финансовым соображениям. «ФК "Ростов" к середине августа не расплатился за проведение матчей сезона-2018/19, в нарушение договорных обязательств не подписывал акты и не оплачивал проведение матчей текущего сезона. Когда сумма долга стала критической, а требования ФК "Ростов" по улучшению стадиона необоснованными, мы предложили ему расторгнуть договор и уйти со стадиона»,— рассказали в пресс-службе компании. После получения документа ФК «Ростов» выплатил 12 млн руб. долга, подписал акты и оплатил 80% стоимости матчей текущего сезона (около 6 млн руб.), отмечают в «Спорт-Ин»: «Поэтому в настоящее время договор действует в полной мере. Вопрос о размере выплаты оставшейся суммы будет решен на встрече сторон в ближайшее время».

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону