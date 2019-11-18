Дерипаска попросил США снять с него санкции

Олег Дерипаска подал в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ходатайство о снятии с него санкций, сообщает РБК. Российский бизнесмен находится в черном списке с апреля 2018 года.

Напомним, господин Дерипаска попал под санкции за то, что якобы действовал от имени или в интересах высокопоставленных российских чиновников, а также за работу в энергетическом секторе РФ. С основных его активов, En+ и «Русал», ограничительные меры сняли после того, как предприниматель отказался от контроля над компаниями.

Прошение господина Дерипаски об отмене санкций было подано 27 июня 2019 года. Согласно регламенту OFAC, поводом для вывода из-под санкций могут быть «положительное изменение поведения», допущенная ведомством фактическая ошибка или неактуальность причины, по которой ввели ограничения. Предприниматель ссылается на вторую и третьи причины. Он напоминает, что, во-первых, отказался от контроля над En+ (включает электроэнергетическую компанию «ЕвроСибЭнерго»). Во-вторых, как уточняется в ходатайстве, «ЕвроСибЭнерго» работает не в «энергетическом» секторе, а в секторе генерации электроэнергии, из чего можно сделать вывод, что OFAC совершило ошибку.

Бизнесмен также настаивает, что не действовал «в интересах» высокопоставленных российских чиновников. «Дерипаска преследовал собственные коммерческие интересы безотносительно того, пересекались ли они с предполагаемыми проектами Владимира Путина»,— говорится в документе.

В ходатайстве утверждается, что Олег Дерипаска в течение 90 дней ждал ответа от американского ведомства, но «по прошествии четырех месяцев не получил ни списка вопросов от OFAC, ни какой-либо корреспонденции по существу его запроса». «Дерипаска полагает, что OFAC не намерено серьезно отнестись к его просьбе о пересмотре фактических оснований для санкций»,— отмечается в документе.

В марте Олег Дерипаска подал иск в федеральный суд против Минфина США. Бизнесмен убежден, что введенные против него персональные санкции США были несправедливыми и незаконными, а он сам стал жертвой внутриполитической борьбы в США. Свои потери господин Дерипаска оценил в $7,5 млрд. Теперь предприниматель также попросил суд приобщить к делу свидетельства того, что OFAC проигнорировало его ходатайство об исключении из санкционного списка.

Подробности иска — в публикации “Ъ” «"Речь идет о простой справедливости"».