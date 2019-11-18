Завод имени Свердлова взыскивает с ГосНИИ «Кристалл» 109 млн рублей

ФКП «Завод имени Свердлова» (Дзержинск, производит взрывчатые вещества) подало в арбитражный суд Нижегородской области иск к соседнему ГосНИИ «Кристалл» (Дзержинск, входит в «Ростех», производит авиабомбы) на 109 млн руб. Суть требований в картотеке дел не уточняется. Заявление к производству не принято, судебное заседание пока не назначено.

Как пояснили “Ъ-Приволжье” в ГосНИИ «Кристалл», иск связан с урегулированием вопросов текущей хозяйственной деятельности: «Сейчас идет оформление документов на возмещение средств, вопрос планируется решить в досудебном порядке. Эта работа ведется параллельно с восстановлением производственных мощностей “Кристалла”».

Добавим, что сейчас арбитражный суд рассматривает еще два иска завода Свердлова к «Кристаллу» на общую сумму 9 млн руб.

О том, как «Ростех» планирует объединить завод Свердлова и «Кристалл», – в материале “Ъ-Приволжье” «Взрывкомплект».

Анастасия Еремина