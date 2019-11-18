Имущество единственной теплоснабжающей организации Темрюкского района продадут

С сегодняшнего дня, 18 ноября, начат прием заявок, на участие в открытом аукционе по реализации имущественного комплекса РМУП «Тепловые сети» Темрюкского района общей стоимостью свыше 640 млн руб., информация об этом размещена на ресурсе ЕФРСБ. На аукцион выставлено два лота, в первом значится имущественный комплекс, используемый в технологическом процессе по производству и передаче тепловой энергии (котельные, передаточные устройства, оборудование и т. п.), его стоимость — 438 млн руб. Во втором лоте объединены газопроводы, оцененные в 205 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс» собственником РМУП «Тепловые сети» является администрация Темрюкского района. Процедура наблюдения на предприятии была введена в феврале 2015 года по иску самого общества. В октябре 2015 в «Тепловых сетях» было введено внешнее управление, а в апреле 2016 года — конкурсное производство.

Одним из кредиторов общества выступает ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар», летом этого года общество перестало поставлять голубое топливо «Тепловым сетям». Как ранее сообщал ”Ъ-Кубань“, Темрюкский райсуд обязал монополиста возобновить поставки газа.

РМУП «Тепловые сети» является единственной теплоснабжающей организацией Темрюкского района. Выручка от продаж компании в 2018 году составила 187 млн руб., убыток — 31 млн руб. (данные СПАРК-Интерфакс»).

Андрей Ульченко