Суд обязал «Газпром Межрегионгаз» возобновить поставку топлива в Темрюкском районе

По решению Темрюкского райсуда, ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар» обязано возобновить поставки газа на РМУП «Тепловые сети», сообщает пресс-служба муниципального района. Ранее газовый монополист ограничил подачу топлива, в связи с чем в многоквартирные дома и социальные объекты Темрюкского района перестала поступать горячая вода.

В связи с этим местная администрация обратилась в прокуратуру, которая выяснила, что неисполнение обязательств по договору энергоснабжения привело к прекращению подачи горячего водоснабжения на неопределенный срок, а это создало реальную угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций. Ведомство, защищая интересы граждан, подало иск в суд.

РМУП «Тепловые сети» является единственной теплоснабжающей организацией Темрюкского района, а ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар» - поставщиком газа на его территории.

Андрей Ульченко