СМИ: Tesla вложит в завод в Берлине €4,4 млрд

Tesla намерена инвестировать в свой первый европейский завод, который будет построен в Берлине, €4,4 млрд, сообщает Bild am Sonntag. На заводе будут выпускаться аккумуляторы и электромобили компании.

Выпуск авто будет достигать 150 тыс. машин в год, сообщает издание. Изначально компания планирует нанять на завод 3 тыс. сотрудников, а со временем увеличить его штат до 7 тыс. человек.

О строительстве первого для Tesla завода в Европе Илон Маск объявил на прошлой неделе на церемонии награждения победителей ежегодного конкурса «Золотой руль», проводимого под эгидой газеты Bild am Sonntag и отраслевого издания Auto Bild. Как сообщил тогда в своем Twitter господин Маск, берлинский завод будет выпускать аккумуляторы, электродвигатели и сами электромобили, начиная с Model Y, которая должна быть запущена в производство следующим летом. Кроме того, в Берлине будет создан проектно-конструкторский центр Tesla.

Gigafactory 4 станет уже четвертым заводом Tesla в мире и вторым за пределами США. Gigafactory 1 работает в Неваде, Gigafactory 2 — в Буффало (штат Нью-Йорк), Gigafactory 3 — в Шанхае.

О финансовых результатах Tesla читайте в публикации “Ъ FM” «Электрокары вывезли Tesla к капитализации».

Кирилл Сарханянц