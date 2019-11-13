Первый европейский завод Tesla будет в Берлине

Первый в Европе завод по производству аккумуляторов и электромобилей Tesla будет построен в Берлине недалеко от нового аэропорта Берлин-Бранденбург. Об этом объявил глава Tesla Илон Маск на церемонии награждения победителей ежегодного конкурса «Золотой руль», проводимого под эгидой газеты Bild am Sonntag и отраслевого издания Auto Bild.

Сама Tesla на этой церемонии была удостоена награды за Model 3.

Как сообщил в своем Twitter Илон Маск, берлинский завод будет выпускать аккумуляторы, электродвигатели и сами электромобили, начиная с Model Y, которая должна быть запущена в производство следующим летом. По словам главы Tesla, Германия обладает «исключительным» инженерным искусством, что отчасти стало причиной выбора Германии для размещения там европейской Gigafactory. Кроме того, в Берлине будет создан проектно-конструкторский центр Tesla.

Gigafactory 4 станет уже четвертым заводом Tesla в мире и вторым за пределами США. Gigafactory 1 работает в Неваде, Gigafactory 2 — в Буффало (штат Нью-Йорк), Gigafactory 3 — в Шанхае.

О финансовых результатах Tesla читайте в публикации “Ъ FM” «Электрокары вывезли Tesla к капитализации».

Алена Миклашевская