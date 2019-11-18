В Ижевске запустили конкурс проектов по реконструкции здания бывшего театра Короленко

Конкурс по реконструкции здания бывшего театра им. Короленко запустили в Ижевске. Об этом сообщается на архитектурном портале Tehne.

В обозначенном проекте необходимо сохранить главные фасады здания и основные архитектурные объемно-планировочные решения с возведением дополнительных объемов и с учетом национального колорита. Необходимо учесть размещение в здании трех блоков — выставочного зала, театра «Айкай» и Центра удмуртской культуры. Проекты принимаются до 25 декабря. Победитель конкурса получит 250 тыс. руб., а занявшие второе и третье места — 150 тыс. руб. и 100 тыс. руб. соответственно. Призеров объявят 31 декабря.

Напомним, что ранее власти Удмуртии отказались сносить здание бывшего драмтеатра имени Короленко в Ижевске. Вместо этого его отреставрируют для нужд центра удмуртской культуры.