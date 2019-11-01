Здание бывшего театра имени Короленко в Ижевске будут реставрировать

Власти Удмуртии отказались сносить здание бывшего драмтеатра имени Короленко в Ижевске. Вместо этого его отреставрируют для нужд центра удмуртской культуры. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов ТАСС.

«Я считаю, что центр удмуртской культуры должен быть в Ижевске, здесь полностью поддерживаю общественное объединение "Удмурт Кенеш", но у нас есть технико-юридические сложности, они абсолютно естественные. Изначально мы решили сносить здание, но у общественности было иное мнение, и после открытых слушаний в общественной палате принято решение все-таки его реконструировать и реставрировать. Мы сейчас перепроектируем его, на это нужно определенное время, и потом снова будем выходить на федерацию»,— сказал господин Бречалов. Он добавил, что работы по реконструкции здания предварительно оцениваются примерно в 500 млн руб. Изначально центр удмуртской культуры планировали открыть к 100-летию государственности республики, но сейчас эти сроки переносятся.

Напомним, что ранее против сноса здания театра имени Короленко, которое находится в аварийном состоянии, высказались общественники, депутаты и архитекторы Удмуртии. Во время общественных обсуждений, где шла речь о дальнейшей судьбе здания, министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев заявил, что сейчас составляется проект строительства нового Центра удмуртской культуры. В управлении капитального строительства правительства Удмуртии отметили, что износ здания театра составляет свыше 65%, состояние несущих конструкций является не только аварийным, но и недопустимым. Историки предлагали пойти на компромисс: применить метод «брюселлизации» — оставить фасад здания, обновив начинку.