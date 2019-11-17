В буденновской больнице пятеро пациентов заразились ВИЧ

Следственный комитет России (СКР) по Ставропольскому краю направил в прокуратуру края на утверждение обвинительное заключение по делу о заражении вирусом иммунодефицита пятерых пациентов краевого центра специализированных видов медицинской помощи №1 (СВМП №1), расположенного в Буденновске. Следствие полагает, что виновной в заражении стала старшая медсестра инфекционного отделения. Ей вменяется преступная халатность. В минздраве края подтвердили, что пациенты действительно заразились ВИЧ по вине медицинского персонала. Там утверждают, что работники больницы уже получили административные и дисциплинарные взыскания.

Следствие по делу о заражении в медицинском учреждении ВИЧ-инфекцией началось в конце 2018 года, когда один из пациентов, проходивший ранее в том же году лечение в инфекционном отделении СВМП №1, обнаружил, что заражен вирусом иммунодефицита человека. Пострадавший, имя которого не разглашается, пожаловался в правоохранительные органы и министерство здравоохранения. В Буденновске была создана межведомственная комиссия с участием специалистов краевого минздрава, Роспотребнадзора и ГБУЗ СК «Краевой центр СПИД», которые провели эпидемиологическое расследование, чтобы понять, каким образом пострадавший получил столь серьезное заболевание.

В результате выяснилось, что в августе и сентябре 2018 года пять человек, проходивших лечение в стационаре инфекционного отделения СВМП №1, заразились ВИЧ. Среди потерпевших оказались трое детей, младшему из которых полтора года. Пострадавшие заразились через кровь, то есть могли получить инфекцию в ходе оказания медпомощи. Всем пострадавшим, по информации минздрава, была назначена необходимая терапия, которую они получают бесплатно.

Следователи в ходе уголовного расследования установили, что заражение пациентов буденновской больницы произошло из-за преступной халатности старшей медсестры инфекционного отделения, где лечились все пострадавшие. Как уточнили в краевом следственном управлении Следственного комитета РФ, в 2018 году обвиняемая «не обеспечила безопасное для здоровья пациентов проведение лечебных (профилактических) мероприятий». В частности, она не провела с медсестрами, которые непосредственно выполняли медицинские процедуры, необходимый инструктаж и не проконтролировала осуществление средним медицинским персоналом «ухода за периферическими венозными катетерами, один из которых был от ВИЧ-инфицированного пациента». По мнению следствия, повторное использование катетера повлекло «заражение ВИЧ-инфекцией троих детей 2017 и 2016 годов рождения, а также мужчины и женщины, находившихся в указанный период времени на лечении в инфекционном отделении больницы». Медработнику предъявили обвинение по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В минздраве Ставропольского края подтверждают, что в ходе проверки инфекционного отделения в Буденновске были выявлены нарушения его сотрудниками «при выполнении медицинских манипуляций и соблюдении санитарных требований», но не спешат обвинять коллегу, имеющую большой опыт работы, и предлагают подождать решение суда.

Отметим, в последние годы представители Роспотребнадзора неоднократно заявляли, что инфицирование ВИЧ при оказании медпомощи — это «единичные случаи». Тем не менее за 2018 год, по данным этой федеральной службы, зарегистрировано 19 случаев «с подозрением на заражение ВИЧ при оказании медицинской помощи».

Александра Ларинцева, Пятигорск; Валерия Мишина