СМИ узнали о встрече Джонсона и бизнесмена Лебедева в 2018 году

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2018 году, через месяц после покушения на Скрипалей, встречался с бизнесменом Александром Лебедевым, которого называют бывшим агентом КГБ, сообщает The Guardian. Факт встречи газете подтвердил представитель предпринимателя. По данным издания, господин Джонсон на посту министра иностранных дел без охраны отправился в Италию на вечеринку сына предпринимателя — Евгения Лебедева.

«Он часто ездит туда со своим сыном, часто бывает в Европе и за это время познакомился там почти со всеми друзьями Евгения. Так что в этой встрече нет ничего необычного»,— сказал изданию представитель бизнесмена.

The Guardian называет господина Лебедева агентом КГБ, однако он ранее говорил, что не имеет к этой структуре отношения, так как уволился в 1992 году. По данным газеты The Times, фамилия Александра Лебедева находилась в докладе о вмешательстве России во внутренние дела Великобритании. Сам господин Джонсон заявил, что нет никаких свидетельств российского вмешательства в британскую политику.