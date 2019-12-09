Хурма забвения

Гелия Делеринс

Оранжевое на белом — спасение от зимней депрессии. Тем более если у вас есть пирог из хурмы

Издалека я увидела дерево, точно как в мультфильме Норштейна «Сказка сказок». Голые ветки в снегу и яркие плоды. В мультфильме — яблоки, а тут плоды были другие. Блестящие, оранжевые. Я подошла ближе — хурма! Зимний фрукт из очень далеких лет недаром напомнил сказку, в которой поют самую первую нашу песню, о волчке, приходящем по ночам.

Хурму хранили в газете в морозилке в надежде, что от этого она будет меньше «вязать». Вязала она отчаянно, да еще становилась черной от газетных букв, но от этого не менее желанной. В морозилке с ней происходило чудо. Как будто написанная на блестящем бочке в зеркальном отражении магическая формула делала ее мягче и слаще. Такую хурму можно было предложить волчку, любителю аппетитных бочков, взамен собственного. Он бы согласился.

Хурму в газете я видела каждый год, а прямо на ветке — впервые. Дело было в Китае, зимой, в довольно серьезный сухой холод. По моим понятиям, это было неправильно — я и сама выросла в холодной Москве еще до глобального потепления, но такой яркий фрукт явно должен был зреть под ослепительным солнцем.

Позднее оказалось, что некоторые виды хурмы действительно растут в жарких странах, но всего видов несколько сотен, среди них много и северных. Эти, на мой взгляд, самые красивые. Низкие кустарники или высокие деревья — неважно, у всех грациозные ветки вырисовываются на снегу, как будто линии провели угольным карандашом. А на ветках — блестящие новогодние шары.

Греки называли их «Зевесовым огнем», или «божественным фруктом». Этимология уходит далеко, иногда считается, что в греческом ее названии diospyros есть слово «лотос».

Тот самый цветок забвения, который ели путешественники и забывали далекую родину, семью, самих себя. Вот она какая, страшная хурма-искусительница.

Одиссей удержался, так и не попробовал, и это позволило ему добраться до Итаки. А многие его спутники, отведав хурмы, так и остались бродить под деревьями и подбирать сладкие плоды, заменившие им мир.

У меня, наоборот, хурма пробуждает, как видите, детские воспоминания. Именно оранжевая, слякотная, с расплывающейся мякотью. Бывает и красная, и даже коричневая — шоколадная. Все вкусные, но немного чужие, будто это другой фрукт. Бывает еще и желтая, твердая и неожиданно очень сладкая. Я-то привыкла, что от твердой должно непременно свести скулы. Но нет.

Выбирать хурму нужно научиться. Здесь необходимы опыт, знание и шестое чувство, как в случае с арбузами. Конечно, чем хурма тверже, тем больше шансов, что она вяжет. Но в случае желтого сорта, который называют испанским, это не так. К тому же совсем мягкую выбирать тоже опасно, дома она может совершенно растечься. Королек, самая сладкая хурма, без косточек, мечта советского времени, и сейчас остается королем хурмы. Только теперь за ней не нужно стоять в очереди. Да и в холодильник класть необязательно. Королек, особенно мужские плоды, не вяжет никогда. Отличить их от женских довольно легко: носик у них такого же цвета, как и вся шкурка, а не коричневый, как у женских.

Хурму под снегом я с тех пор встречала много раз, оказалось, что она действительно любит холод. Старый способ оказался верным. Мороз способен превратить твердую хурму, от которой сводит скулы, в спелую и сладкую. Достаточно положить фрукты в морозильник. А вот вера в газету оказалась ложной, без газеты хурма тоже прекрасно доходит до кондиции.

Этим оранжевым шарам, которые приходят скрасить наш декабрь, очень подходят другие продукты, спасающие от самого темного времени года. Орехи и шоколад — главные друзья хурмы.

Обиднее всего, когда вы притащили домой сумки и хурма, которую вы осторожно пристроили сверху, все равно превратилась в жидкую кашу. Вкусная-то она вкусная, но съесть ее можно только ложкой, причем в тот же день. Но потеряно не все — из хурмы выходит отличный пирог или кекс. А что лучше сейчас, чем пирог — сладкий и чуть влажный, как будто пропитанный. Если вы уже пробовали тыквенный хлеб, то понимаете, о какой консистенции идет речь.

Удивительное дело, но в пирог идут не только слишком зрелые плоды, но и, наоборот, недозрелые. Вяжущий вкус исчезает совершенно, остается только присущий ей ванильный вкус, который ни с чем не спутаешь.

Разогреваю духовку до 180 градусов. Яйца взбиваю с сахаром и миндальной мукой до тех пор, пока смесь не начнет пениться, а сахар не растворится. Миндаль бывает разной жирности и высушенный до разной стадии, поэтому количество муки может немного меняться. Отдельно муку смешиваю с сухими дрожжами и пряностями, а потом соединяю две смеси вместе. Пряности подберите, какие вам больше понравятся. Мне только кажется, что несомненно нужна ваниль, чтобы подчеркнуть естественный вкус хурмы.

Теперь нужно добавить молоко, ложку рома или коньяка и мякоть хурмы и снова перемешать. Разумеется, шкурка хурмы в тесто не идет, смело выкидывайте. В итоге вы получите ровную, гладкую смесь сметанной консистенции, добавьте к ней мелко наколотые грецкие орехи и мелко же нарезанную курагу. Это тесто нужно вылить в форму для кексов и поставить выпекаться примерно на час или чуть больше. Чтобы верх не пригорел, прикройте его под конец пекарской бумагой. К хурме отлично подходит по вкусу черный шоколад. Растопите плитку со сливками и залейте пирог этой глазурью, аккуратно распределив силиконовой лопаткой со всех сторон. Декабрь — сложный месяц, хурма вам в помощь!

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