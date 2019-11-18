Инвесторы купились на ставку

Международные инвесторы возвращаются на российский фондовый рынок. На минувшей неделе приток средств в фонды акций составил $140 млн, еще $60 млн было инвестировано в фонды облигаций. Нерезиденты покупают российские активы, которые выглядят привлекательными из-за высоких дивидендов, а также снижения ставки Банком России.

Приток средств иностранных инвесторов на российский рынок на прошлой неделе резко ускорился, свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценке “Ъ”, основанной на отчете BofA Merrill Lynch Global Research и BCS Global Markets (учитывают данные EPFR), суммарный объем иностранных инвестиций, поступивших на российский рынок акций за неделю, закончившуюся 13 ноября, составил $140 млн. Основной приток средств пришелся на глобальные фонды — $83 млн, в фонды, инвестиционная декларация которых ориентирована только на российские акции,— $57 млн. Инвесторы наращивают вложения в российский рынок акций третью неделю подряд, за это время приток в фонды составил $210 млн.

Восстановление спроса происходит на фоне общего роста популярности активов развивающихся стран. По данным EPFR, за минувшую неделю фонды emerging markets привлекли более $3,26 млрд, что более чем в восемь раз превышает приток недельной давности ($400 млн). Этому способствовали договоренности между США и Китаем по торговому спору, а также шаги ФРС и ЕЦБ по смягчению денежно-кредитной политики. По данным ноябрьского опроса портфельных управляющих, проведенного Bank of America Merrill Lynch (BofA), число оптимистов, не исключающих роста мировой экономики в следующем году, на 6% превысило число тех, кто ждет замедления, тогда как месяцем ранее пессимистов было на 34% больше. «ФРС показала, что готова палить из всех орудий — снижать ставку и перезапускать программы количественных смягчений»,— отмечает глава управления фондовых операций УК ТФГ Равиль Юсипов.

Преимуществом российского рынка акций является дивидендная доходность — по индексу Московской биржи она составляет около 7%, это один из самых высоких показателей в мире. По словам руководителя отдела управления акциями УК «Открытие» Виталия Исакова, в 2020 году выплаты, скорее всего, продолжат расти. По традиционным финансовым мультипликаторам, таким как P/E (отношение стоимости акций к прибыли на акцию), российский индекс также более чем вдвое выигрывает у индекса развивающихся рынков MSCI Emerging Markets. «Российский рынок большую часть своей истории стоил дешево, однако сейчас он еще и демонстрирует рост котировок — в долларовом выражении российские акции с начала 2019 года в числе лидеров по доходности среди рисковых активов. Притягательная сила комбинации низкой оценки и сильной рыночной динамики для многих участников рынка является непреодолимой»,— отмечает Виталий Исаков.

Международные инвесторы охотно покупают и российские облигации. По данным EPFR, за минувшую неделю в фонды облигаций было инвестировано $60 млн, а за три недели — более $210 млн. По словам аналитиков, снижение ставок на рынках развитых и развивающихся стран, а также уменьшение геополитических рисков вдохновляет инвесторов на новую волну carry-trade с российскими бумагами. По словам Равиля Юсипова, фонды пытаются заработать на второй производной — ускорении снижения ставки в России. В конце октября ЦБ понизил ставку сразу на 0,5 п. п., до 6,5%. Ранее единовременные снижения составляли лишь 0,25 п. п. «Сейчас главной интригой остается вопрос перехода Банком России от уровня нейтральной ставки 2,5–3% на 1,5–2%, что может открыть путь к установлению нового рекорда ключевой ставки на уровне около 5%»,— отмечает господин Юсипов.

Виталий Гайдаев