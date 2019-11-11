В Европу возвращаются инвесторы

Международные инвесторы вновь готовы рисковать на европейском рынке акций. За минувшую неделю они вложили в европейские фонды $1,7 млрд — максимальную сумму с начала года. «Бычьей» игре способствуют договоренности США и Китая по торговым спорам, мягкая денежно-кредитная политика Европейского ЦБ, а также снижение рисков жесткого «Брексита». Это привело к глобальному росту спроса на риск и, как следствие, притоку инвестиций на рынки развивающихся стран, в том числе и на российский рынок, индексы которого обновили многолетние максимумы.

Последние данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют о восстановлении интереса со стороны международных инвесторов к европейским активам. По оценке “Ъ”, основанной на отчете BofA Merrill Lynch (учитывает данные EPFR), по итогам недели, которая закончилась 6 ноября, инвесторы вложили в фонды, ориентированные на европейский рынок акций, максимальный в этом году объем средств — $1,7 млрд. Это на треть больше объема, который фонды привлекли неделей ранее ($1,3 млрд). Уверенный приток средств в акции европейских компаний продолжается третью неделю подряд, и за это время в них было инвестировано почти $3,4 млрд. В масштабах европейского рынка объем выглядит символическим, однако это самый продолжительный приток с начала 2018 года. В феврале прошлого года международные инвесторы вложили в фонды $8,2 млрд. Однако на фоне начала протекционистской внешнеторговой политики США, а также на фоне падения темпов роста европейской экономики из региона начался уход инвесторов. Он продолжался почти без остановок более полутора лет, и за это время из европейских акций было выведено более $186 млрд.

Восстановлению спроса на акции европейских компаний способствовало сочетание нескольких факторов.

Во-первых, готовность США и Китая начать постепенное снижение ранее введенных ограничительных импортных тарифов после подписания первой фазы двустороннего соглашения. Во-вторых, надежда на сохранение сверхмягкой денежно-кредитной политики ЕЦБ. По итогам сентябрьского заседания финансовый регулятор объявил о самом крупном пакете стимулирующих мер за последние три года. Решение регулятора включает снижение ставки по депозитам с –0,4% до –0,5%, а также начало с 1 октября выкупа активов в объеме €20 млрд ежемесячно. «Новый глава ЕЦБ Кристин Лагард, по мнению рынка, продолжит мягкую денежную политику, а также сможет договориться с правительствами стран ЕС о фискальных мерах для стимулирования экономического роста. Кроме того, на фоне предстоящих парламентских выборов в Великобритании снизился риск жесткого "Брексита". Это положительно сказывается на привлекательности европейских активов»,— отмечает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Торговое перемирие КНР и США, снижение риска жесткого «Брексита» улучшили перспективы мировой экономики, снизили негативные риски и положительно сказались на аппетите у инвесторов к риску, отмечает и директор департамента аналитического управления «Фридом Финанс» Вадим Меркулов. По данным EPFR, в фонды, ориентированные на emerging markets, за минувшую неделю поступило $400 млн. Приток средств наблюдается и на российский рынок акции. За неделю международные инвесторы вложили в российские фонды $50 млн, что в 2,5 раза выше показателя прошлой недели. В минувший четверг индекс Московской биржи впервые в истории превысил уровень 3000 пунктов, а индекс РТС достиг шестилетнего максимума (см. “Ъ” от 8 ноября). «Приток капитала в Европу свидетельствует о росте глобального аппетита к акциям как классу активов, что, естественно, положительно сказалось и на российском фондовом рынке»,— отмечает Сергей Суверов.

Виталий Гайдаев