МИД КНДР назвал провокацией резолюции ООН о нарушении прав человека

МИД КНДР назвал провокацией резолюцию ООН, осуждающую нарушение прав человека в стране, сообщает «РИА Новости». Также в заявлении называют ООН «марионеткой, действующей по указанию США, что в очередной раз было доказано фактом принятия резолюции».

Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам 14 ноября принял призывающую к КНДР ответственности за грубые нарушения прав человека резолюцию. Эта резолюция принимается ежегодно уже 15 лет подряд.

«Третий комитет 74-й сессии Генассамблеи ООН под давлением принял резолюцию о нарушениях прав человека в КНДР. Мы без сомнений полагаем эту резолюцию... необдуманной политической провокацией враждебных сил, которая ставит целью насильно и полностью уничтожить наш государственный строй, и строго осуждаем ее»,— говорится в сообщении. МИД КНДР подчеркнул, что данная резолюция со всей ясностью показала, что США по-прежнему мечтают разрушить государственный строй КНДР, хотя недавно и продемонстрировали стремление к диалогу намерением уменьшить масштаб учений с Южной Кореей.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон и Сеул решили отложить военные учения, которые были запланированы в этом месяце, чтобы поддержать стремление КНДР к миру. В ноябре должны были пройти совместные маневры ВВС США и Южной Кореи. Они должны были предшествовать более масштабным учениям Vigilant Ace. КНДР выступила против маневров и предупредила США о последствиях.

Об отношениях Вашингтона и Сеула читайте в материале “Ъ” «Южную Корею шокирует Северная Америка».