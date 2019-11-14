Южную Корею шокирует Северная Америка

Первым пунктом большого азиатского турне министра обороны США Марка Эспера стала Южная Корея. Несмотря на союзнические отношения с Сеулом, переговоры в южнокорейской столице будут самими сложными. Требования президента США Дональда Трампа многократно увеличить плату за пребывание в стране американского контингента вызвало шок в Сеуле, резко осложнив отношения двух стран. Не желая идти на обострение с КНДР, Сеул также отказывается от проведения совместных с США маневров Vigilant Ace. Кроме того, Южная Корея отвергает посредничество Вашингтона в своем споре с Японией, грозящем сорвать продление ключевого соглашения об обмене разведанными.

В ходе визита в Сеул министр обороны США Марк Эспер примет участие в 51-й консультативной встрече по вопросам безопасности (SCM). Затем он продолжит турне по Индо-Тихоокеанскому региону, включающее визиты в Таиланд, на Филиппины и во Вьетнам. Цель поездки — мобилизация азиатских союзников и партнеров для сдерживания Китая в регионе, объявленном зоной стратегических интересов США.

Как следует из заявления помощника главы Пентагона Джонатана Хоффмана, министр обороны обсудит с коллегами «общие вызовы, включая милитаризацию Южно-Китайского моря и хищническую экономическую деятельность Китая», а также донесет до них озабоченность Вашингтона действиями Пекина, «подрывающими международный порядок в регионе».

Между тем миссия Марка Эспера, призванная реализовать индо-тихоокеанскую концепцию США как альтернативу китайской концепции «Пояс и путь», оказалась весьма непростой. И самым сложным оказался визит в Сеул, основное событие в рамках которого — переговоры с министром обороны Южной Кореи Чон Кён Ду.

Вашингтон остается ближайшим союзником и главным гарантом безопасности Южной Кореи, где находится 28-тысячный американский контингент.

Однако в отношениях двух стран стремительно растет число раздражителей, усиливающих взаимное отчуждение и непонимание по ключевым вопросам безопасности. В частности, союзники все больше расходятся в оценке роли Китая, путей нормализации отношений с Северной Кореей, а также в понимании самой сути союзнических обязательств и условий американского присутствия в стране.

Так, ключевая для Вашингтона идея мобилизации союзников для сдерживания Китая не находит понимания в Сеуле, считающем взаимодействие с Пекином стратегически важным окном возможностей для укрепления своих позиций в регионе.

«Китай остается для нас партнером, многостороннее сотрудничество с которым основано на географической близости и культурном сходстве, что позволяет приносить максимальную выгоду обеим сторонам»,— пояснил “Ъ” бывший посол Южной Кореи в РФ Пак Ро Бёк, возглавляющий организацию «Международная конференция азиатских политических партий». «Национальным интересам Южной Кореи отвечает превращение Индо-Тихоокеанского региона в зону свободной и безопасной торговли, энергетического сотрудничества и транспортных маршрутов, однако для реализации этих целей необходимы не продолжение конфронтации, а улучшение американо-китайских и американо-российских отношений, а также позитивные сдвиги в отношениях с Северной Кореей»,— продолжил Пак Ро Бёк.

Многочисленные собеседники “Ъ” в Сеуле выражают нескрываемое разочарование отношением к Южной Корее действующей администрации в Белом доме и лично президента Трампа.

«Применительно к ситуации на Корейском полуострове Дональда Трампа сегодня интересуют только две вещи: как использовать ее для того, чтобы добиться переизбрания в 2020 году и как получить Нобелевскую премию мира, не снимая санкции с КНДР и не давая северу и югу самостоятельно договариваться. При этом отношения с Южной Кореей президент Трамп рассматривает исключительно сквозь призму коммерческой выгоды, что не может вызывать доверие в Сеуле»,— пояснил “Ъ” профессор Ханкукского университета международных исследований (Сеул) Хон Ван Сук.

Накануне визита Марка Эспера бурную дискуссию в Сеуле вызвали обнародованные мемуары Гая Снодграсса — спичрайтера экс-министра обороны США (январь 2017-го — январь 2019 года) Джеймса Мэттиса. В своей книге «На связи: внутри трамповского Пентагона с министром Мэттисом» господин Снодграсс сообщил: Дональд Трамп крайне нелестно высказывался не только о Китае, но и о Южной Корее, называя ее «главным нарушителем», который вместе с Пекином «рвет США на части».

Кроме того, глава Белого дома четко дал понять: если Южная Корея хочет сохранения американского присутствия, ей придется многократно увеличить ежегодные выплаты США, которые пока составляют $1 млрд (согласно утечкам в корейских СМИ, Вашингтон намерен выставить Сеулу новый ценник за оборону, потребовав увеличения выплат до $5 млрд). «Не могу назвать конкретные цифры, но это правда, что Вашингтон потребовал существенного увеличения выплат за содержание американского контингента»,— подтвердила накануне визита Марка Эспера глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва.

В комментарии редактора онлайн-версии ведущей южнокорейской англоязычной газеты The Korean Times О Ён Чина, озаглавленном «Почему Трамп ненавидит корейцев», говорится:

«Трамп позволяет себе много оскорбительной риторики в адрес корейцев, японцев и китайцев. Такая иррациональная враждебность только отталкивает от него азиатских друзей».

Помимо вопроса о расходах на содержание американского контингента, еще одной горячей темой переговоров Марка Эспера с министром обороны Южной Кореи Чон Кён Ду станет вопрос о будущем совместных военно-воздушных учений Vigilant Ace («Бдительный ас»). В Вашингтоне и Сеуле видят их перспективы по-разному. В то время как руководство Южной Кореи не желает обострения с Севером и предпочло бы в нынешней ситуации вовсе отказаться от маневров, официальный представитель Пентагона Дейв Истбурн заявил: «Мы не намерены принимать решение о том, проводить ли нам манеры и в каком масштабе, думая о том, что это может разгневать Северную Корею». Между тем южнокорейская сторона уже дала понять: компромиссом c Вашингтоном должно стать проведение в декабре совместных учений, но под другим названием и в меньших масштабах. В 2017 году, например, в Vigilant Ace приняли участие около 230 самолетов, которые поразили цели на полигоне вблизи с границей с КНДР в южнокорейской провинции Канвондо.

Еще один трудный вопрос — будущее соглашения между Японией и Южной Кореей об обмене разведывательной информацией (GSOMIA), которое истекает 23 ноября. За полторы недели до часа икс переговоры между Токио и Сеулом об условиях продления договора зашли в тупик в связи с неурегулированными взаимными претензиями и введением японской стороной болезненных торговых ограничений против Южной Кореи.

Все предыдущие активные попытки Вашингтона убедить Сеул и Токио не наносить удар по единству союзников в Индо-Тихоокеанском регионе были безрезультатными. Это делает миссию министра обороны США, не теряющего надежды спасти соглашение, еще более сложной. Перед переговорами в Сеуле глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва сообщила: «Мы не просили Вашингтон стать посредником в споре с Токио». Глава южнокорейской дипломатии дала понять: соглашение об обмене разведданными с Токио, в котором так заинтересована третья сторона — США, будет подписано лишь в том случае, «если Япония снимет свои несправедливые экспортные ограничения».

Сергей Строкань, Сеул—Москва