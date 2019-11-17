США и Южная Корея отложили совместные учения, против которых была КНДР

Вашингтон и Сеул решили отложить военные учения, которые были запланированы в этом месяце, чтобы поддержать стремление КНДР к миру, заявил министр обороны США Марк Эспер.

«Я не считаю это уступкой. Я рассматриваю это как добросовестное усилие… для установления мира»,— объявил господин Эспер в Бангкоке (цитата по Reuters). Он принимает участие во встрече со своими коллегами из государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В ноябре должны были пройти совместные маневры ВВС США и Южной Кореи. Они должны были предшествовать более масштабным учениям Vigilant Ace. КНДР выступила против маневров и предупредила США о последствиях.

Об отношениях Вашингтона и Сеула читайте в материале “Ъ” «Южную Корею шокирует Северная Америка».