Золотой выбор

Частные инвесторы во всем мире часто используют золото в качестве инвестиций. По данным World Gold Council в драгоценный металл вкладываются свои средства 45% розничных инвесторов. В России этот показатель существенно ниже, чему мешают ограничения законодательства. Такими инвестициями пользуются в первую очередь состоятельные клиенты. Розничных инвесторов останавливает высокая разница между покупкой и продажей золота в банках.



Мировой спрос

На минувшей неделе World Gold Council (WGC) опубликовал результаты исследования отношению розничных потребителей к инвестициям в золото. Значительная часть исследования, проведенного на выборке из 18 тыс. респондентов из Китая, Индии, Северной Америки, Германию и Россию. В исследовании освещены причины и предпочтительные способы покупки драгоценного металла, а также предпосылки их отказа от его приобретения.

По данным опроса потребителей, инвестиции в золото широко востребованы и занимают третью позицию по популярности среди инвестиционных решений.

Так, 45% мировых розничных инвесторов вкладываются в обеспеченные золотом финансовые продукты. Эта позиция уступает лишь сберегательным счетам (78%) и страхованию жизни (54%). Кроме того, исследование показывает, что более трети (38%) розничных инвесторов никогда не покупали золото в прошлом, но готовы купить его в будущем. Лишь 17% опрошенных заявили, что рассматривают золото как инвестиционный продукт.

Высокий интерес к золоту поддерживается бурным ростом цен на металл, который наблюдается в текущем году. По данным агентства Reuters, в сентябре стоимость драгоценного металла поднялась выше уровня $1557 за тройскую унцию, максимума с апреля 2013 года. Это результат на 22% выше значений конца 2018 года. Даже с учетом последующего снижения к отметке $1470 за унцию, цены остаются вблизи шестилетнего максимумов.

Российские особенности

В России спрос на золото со стороны физических лиц существенно ниже, чем в среднем в мире. По данным опроса WGC, только 22% опрошенных россиян заявили, что инвестировали в золото. В то же время более половины опрошенных (57%) этого никогда не делала. Кроме того, оставшаяся часть заявила, что не планируют инвестировать.

По словам инвестиционного консультанта «БКС Премьер» Яна Мельничука, в целом интерес к инвестициям в золото проявляет небольшая категория консервативных инвесторов. «В основном есть периодический интерес со стороны состоятельных клиентов к инвестиционным монетам, т.к. это наиболее дешевый способ инвестиций в драгметалл в физической форме», — отмечает начальник управления операций с товарными активами продуктами фондирования банка «Открытие» Алексей Зайцев.

«Физические лица не так часто используют золото, как защитный актив, до 2019 года заработать на золоте было крайне сложно. Если розничные клиенты покупают золото, то, как правило, используют ETF. В целом золото редко превышает 5–7% от портфеля клиента», — отмечает Ян Мельничук.

Инвестировать в золото можно приобретая слиток либо инвестиционные монеты. Однако из-за высокой разницы межу ценой покупки и продажи (которые нередко составляют 10–20%) таки инвестиции оправданы только на длинных горизонтах инвестирования.

Кроме того, некоторые банки предлагают еще один способ инвестирования в драгоценные металлы — через открытие обезличенного металлического счета (ОМС). Здесь курсы покупки и продажи виртуального металла отличаются на 5–10%. Инвестиции в золото предлагают и управляющие компании. У каждой крупной компании есть в линейке фондов паевой фонд, ориентированный на драгоценный металл. По данным Investfunds, 48,7% активов таких фондов инвестировано в золото, свыше 19% приходится на палладий, 15,5% — на серебро и 14,85% — на платину.

По мнению Алексея Зайцева, более активному привлечению розничных инвесторов мешает отсутствие изменений в налогообложении операций с физическим металлом (НДС на покупку слитков). В случае изменения регулирования и снижения спредов между ценой покупки и продажей продуктов в банках спрос физических лиц может вырасти, считают аналитики.

Влад Срочный