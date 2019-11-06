Золото пошло по миру

В третьем квартале мировой спрос на золото вырос на 3%, до 1,1 тыс. тонн. Профессиональные инвесторы наращивают покупки, тогда как частные, прежде всего из Индии и Китая, сокращают вложения в этот актив. Снизили закупки и центробанки, причем сильнее всего — Банк России.

World Gold Council (WGC) опубликовал 5 ноября исследование по мировому производству и потреблению золота по итогам третьего квартала 2019 года. Потребление составило 1107 тонн, что на 3% выше показателя прошлого года. Производство выросло более значительно — на 4%, до 1,22 тыс. тонн, на фоне десятипроцентного роста переработки золота.

Основной причиной повышения потребления стал спрос со стороны биржевых фондов (ETF). По данным WGC, за квартал их вложения выросли на 258,2 тонны, тогда как годом ранее снижались на 103,8 тонны. По словам директора группы исследований рынка WGC Алистера Хьюитта, причины для инвестиций в ETF с золотым обеспечением разнятся в зависимости от того, где базируется инвестор.

В США привлекательность золота повысили низкие процентные ставки, в третьем квартале ФРС США сократила их до 1,75–2,0%.

«В Великобритании инвесторы увеличили вложения в золото, стремясь управлять рисками, связанными с "Брекситом". В Германии же они обеспокоены влиянием американо-китайской торговой войны на производственный сектор и негативной доходностью немецких бондов»,— отмечает господин Хьюитт.

Высокий инвестиционный спрос положительно сказался на цене металла, которая снова превысила $1,5 тыс. за тройскую унцию. По данным Bloomberg, в начале сентября стоимость золота достигала $1552, максимума с середины апреля 2013 года. По итогам квартала котировки остановились возле отметки $1472, что почти на 5% выше значений закрытия второго квартала. С начала года цены выросли почти на 15%.

А вот спрос со стороны ювелирной отрасли и частных инвесторов сократился. По данным WGC, ювелиры снизили потребление металла на 16%, до 460,9 тонны. Инвестиции физических лиц в слитки и монеты сократились вдвое — до 150,3 тонны.

Ощутимое падение спроса произошло и со стороны центробанков, они приобрели за квартал 156,2 тонны золота, что на 38% меньше прошлогоднего результата. Против тренда пошел ЦБ Турции, который за квартал приобрел 71,4 тонны. «Резкие колебания турецкой лиры и нестабильная экономическая ситуация объективно создали предпосылки для наращивания резервов золота ЦБ Турции»,— отмечает руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов. А вот Банк России снизил покупки наиболее сильно из центробанков — за квартал он приобрел менее 35 тонн, почти в три раза меньше, чем год назад. «В мае регулятор ввел дисконты на покупку аффинированного золота. Представители ЦБ подчеркивали, что данная мера должна стимулировать рост экспортных операций с металлом. Статистика за третий квартал и отражает снижение объемов закупок»,— отмечает стратег Сбербанка по операциям на товарно-сырьевых рынках Мария Красникова.

Впрочем, текущая структура спроса неустойчива.

«Драйверы роста инвестиционного спроса, которые сработали в третьем квартале, сейчас не так очевидны. Поэтому вполне возможно, что перед завершением 2019 года мы можем увидеть либо стабилизацию инвестиционного спроса на золото, либо даже фиксацию прибыли в металле и закрытие длинных позиций»,— считает Мария Красникова. В то же время спрос со стороны центральных банков будет сохраняться. «Плавное наращивание доли золота в резервах Банка России продолжится — в пятилетней перспективе эта доля может вырасти до 22–24%»,— отмечает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Виталий Гайдаев