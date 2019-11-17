Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против демонстрантов в районе университетского городка Гонконгского политехнического университета, в ответ они начали бросать бутылки с зажигательной смесью, сообщает AFP. Новые столкновения произошли сегодня утром после того, как протестующие начали бросать кирпичами в пытающихся расчистить от баррикад важнейший туннель Кросс-Харбор на остров Гонконг, закрытый со вторника.

Напомним, солдаты Народно-освободительной армии Китая (НОАК) начали расчищать дороги города от различных препятствий, оставленных протестующими за последние дни. Власти Гонконга сообщили, что не обращались к НОАК за помощью.

Напомним, первоначальной причиной недовольства жителей Гонконга был проект закона об экстрадиции. После его отзыва протесты не закончились. Участники акций требуют расследования действий силовиков во время протестов, изменения избирательного права, отставки главы администрации района Кэрри Лэм.

Подробнее о ситуации читайте в материале “Ъ” «Гонконг становится более радикальным».