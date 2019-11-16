Власти Гонконга заявляют, что не просили помощи китайской армии в очистке улиц от баррикад

Власти Гонконга не обращались к Народно-освободительной армии Китая (НОАК) за помощью в очистке улиц от баррикад и мусора в субботу, передает Reuters со ссылкой на заявление властей автономии. Солдаты расквартированного в Гонконге гарнизона НОАК сами выразили инициативу очистить дороги город от различных препятствий, оставленных протестующими за последние дни.

Как следует из видеозаписи, опубликованной телеканалом Channel News Asia, военнослужащие НОАК, одетые в одинаковые футболки и шорты, убрали с проезжей части обломки кирпичей и тротуарной плитки, освободив проезд. Это стало их первым появлением на улицах города с начала протестов весной 2019 года.

Размещенный в Гонконге контингент НОАК в последний раз принимал участие в общественных работах в городе в прошлом году, когда Гонконг пострадал из-за тайфуна «Мангхут». Тогда китайские солдаты помогали справиться с последствиями стихии.

Напомним, первоначальной причиной недовольства жителей Гонконга был проект закона об экстрадиции. После его отзыва протесты не закончились. Участники акций требуют расследования действий силовиков во время протестов, изменения избирательного права, отставки главы администрации района Кэрри Лэм.

Подробнее о ситуации в Гонконге — в материале “Ъ”.