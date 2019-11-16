СМИ узнали о подготовке Украины к возвращению задержанных кораблей

Задержанные 25 ноября 2018 года после инцидента в Керченском проливе украинские корабли могут быть переданы Украине ночью, сообщают украинские СМИ. По их данным, из портов Южный, Черноморск и Одесса вышли поисково-спасательное судно «Сапфир», буксиры «Титан» и «Гайдамак».

По информации СМИ, арестованные корабли буксируются из Керчи. Передача может состояться в 60 милях от порта Одессы.

Напомним, Россия готова вернуть малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Корабли планируется передать до саммита в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря, сообщили “Ъ” два информированных источника.

Принципиальное решение уже принято и страны находятся на финальной стадии переговоров. При этом МИД России не увязывает передачу Украине кораблей с предстоящим саммитом в «нормандском формате».

Подробности — в материале “Ъ” «Все вернем, а флот не опозорим».