Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Россия готова вернуть Украине малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые были задержаны 25 ноября 2018 года после инцидента в Керченском проливе. Корабли планируется передать до саммита в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря, сообщили “Ъ” два информированных источника.

Принципиальное решение уже принято и страны находятся на финальной стадии переговоров. В обсуждениях принимают участие силовые ведомства и МИДы России и Украины. Согласовываются место и время передачи судов — по словам собеседников “Ъ”, это произойдет точно не в порту.

Подробности — в материале “Ъ” «Все вернем, а флот не опозорим».