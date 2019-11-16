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Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Россиянка Трусова выиграла этап Гран-при по фигурному катанию

Российская фигуристка Александра Трусова победила в одиночных соревнованиях на этапе Гран-при в Москве. Она получила 234,47 балла и вышла в финал серии.

Второе место заняла россиянка Евгения Медведева (225,76). Третьей стала американка Мэрайя Белл (205,67).

Ранее российские фигуристы Виктория Синицина—Никита Кацалапов заняли первое место в соревнованиях танцевальных дуэтов. Они вышли в финал серии.

До этого российские фигуристы выиграли золото, бронзу и серебро в одиночном катании на этапе Гран-при. Александр Самарин, завоевавший золото, вышел в финал Гран-при.

Соревнования проходят в ледовом дворце «Мегаспорт». Они завершатся 17 ноября.

Превью российского этапа Гран-при — в публикации “Ъ” «Фигуристы прикатили в Москву».

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