Фигуристы прикатили в Москву

Российские участники московского, пятого по счету, этапа Гран-при по фигурному катанию, который короткими программами начнется в пятницу в переполненном зрителями столичном ледовом дворце Мегаспорт, потенциально способны завоевать награды во всех четырех видах его программы. Существует большая вероятность, что и золото в них россияне, не отдадут никому, а заодно получат и несколько путевок в Турин (Италия), где 5-8 декабря пройдет финал этой традиционной шестиэтапной коммерческой серии.

Самые высокие шансы на победу, следствием которой станет выход в туринский финал Гран-при, имеют в Москве Александра Трусова и танцевальный дуэт Виктория Синицина —Никита Кацалапов. Во-первых, у них за плечами уже есть по одному выигранному турниру в Канаде и Китае соответственно, а во-вторых, на домашнем этапе, который станет для этих фигуристов последним в нынешней серии, у них не будет конкурентов, способных стать серьезным препятствием к очередному восхождению на верхнюю ступень пьедестала. Разве что такими конкурентами станут они сами, или же вмешаются непредвиденные обстоятельства. В компании с Евгенией Медведевой, японкой Сатоко Мияхарой и американкой Мэрайей Белл — фигуристками, чьи имена нынче на слуху, а также еще с несколькими менее мастеровитыми участницами домашнего этапа серии Александра Трусова с ее уникальным набором из четырех прыжков в четыре оборота, которые 15-летняя звездочка из группы Этери Тутберидзе включает в свою произвольную программу, выглядит единоличным лидером. И что бы ни говорил Брайан Орсер, тренер Евгении Медведевой, а он утверждает, будто бы его провалившаяся на этапе в Канаде (5-е место) ученица пребывает в эти дни в лучшей форме за всю ее жизнь, балетными па и бесшумным скольжением, которыми россиянка овладела в совершенстве за полтора года занятий под его руководством, прыжковый набор Трусовой ей не перешибить. Единственный шанс отличиться у Медведевой, впрочем, как и у других вышеназванных фигуристок, реально существует только в короткой программе, в которой девушкам правилами ISU исполнять четверные пока что запрещено. К слову, Федерация фигурного катания на коньках России активно предпринимает шаги к тому, чтобы это правило изменить. Если это удастся, то превосходство прыгучей поросли, которая у нас уже буквально штампуется, как на конвейере, станет тотальным (к сведению, «стоимость» трех- и четырехоборотных прыжков одной и той же разновидности различается вдвое).

Успешным обещает стать домашний этап и для серебряных призеров чемпионата мира Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. При всем уважении к соперникам, а главными среди них на сей раз у россиян будут канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, класс отечественного дуэта все-таки выше. Недавно россияне амбициозно заявили, что для них принципиально победить четырехкратных чемпионов мира из Франции Габриэлу Пападакис и Гиойма Сизерона в очном противостоянии. А пока единственное, что может им помешать выступить в Москве на полную мощь, так это недовосстановление после победы на предыдущем этапе Гран-при, который всего неделю назад прошел в Китае. В прошлом сезоне Синицина и Кацалапов четырежды проигрывали французскому дуэту: трижды были вторыми (на этапе Гран-при во Франции, в финале серии и на чемпионате мира), а на чемпионате Европы и вовсе стали четвертыми. В нынешнем сезоне французы и россияне стартовали в серии с побед, а их первое очное противостояние наверняка состоится в итальянском финале Гран-при. За другие награды, помимо танцоров из Канады, поборются Сара Уртадо и Кирилл Халявин из Испании, россияне Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов, а также Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.

За победу и право войти в шестерку спортивных пар-участниц финала Гран-при будут сражаться два российских дуэта — выигравшие этап в Канаде бронзовые призеры чемпионата Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский и многократные медалисты чемпионатов мира и Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, ставшие третьими в США. Для того, чтобы поехать в Италию, Тарасовой и Морозову необходима победа, тогда как Бойковой и Козловскому достаточно бронзы. Свой премьерный выход на международной арене запланировал здесь вновь образованный дуэт Ксения Столбова и Андрей Новоселов. Для пары, вакантное место в которой после завершения спортивной карьеры Федором Климовым занял новый партнер и тренирует которую нынче Николай Морозов, старт в Москве станет единственным в серии, и на финал она не претендует. Для фигуристов сейчас главное — набирать опыт совместных выступлений.

После того, как стало известно, что в Москву не приедет фаворит этапа — сославшийся на личные причины обладатель бронзы чемпионата мира американец Винсент Чжоу, а еще раньше показал свою нынешнюю несостоятельность обладатель олимпийской бронзы японец Шома Уно, который выйдет на столичный лед, медальные перспективы, не исключено, что и золотые, для наших участников стали намного более реальными. В первую очередь это касается обладающих серьезным техническим арсеналом Александра Самарина (второе место на этапе во Франции) и Дмитрия Алиева (третье — в США). Самарин включает в свои программы четверные лутц, флип и тулуп, а Алиев — лутц и тулуп. Если кому-то из них двоих посчастливится стать здесь первым, то это произойдет впервые с 2009 года, когда победителем домашнего этапа Гран-при был Евгений Плющенко.

Вера Мухина