Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве

Российские фигуристы выиграли золото, бронзу и серебро в одиночном катании на этапе Гран-при в Москве. Александр Самарин завоевал золото с итоговым результатом 264,45 балла. Он вышел в финал Гран-при. Второе и третье места заняли Дмитрий Алиев (259,88) и Макар Игнатов (252,87).
Соревнования проходят в ледовом дворце «Мегаспорт». Они завершатся 17 ноября.
Превью российского этапа Гран-при — в публикации “Ъ” «Фигуристы прикатили в Москву».
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