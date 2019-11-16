Россияне Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при по фигурному катанию

Российские фигуристы Виктория Синицина—Никита Кацалапов заняли первое место в соревнованиях танцевальных дуэтов на этапе Гран-при в Москве. Они получили 212,15 балла и вышли в финал серии.

Вторыми стали канадцы Пайпер Гиллес—Поль Пуарье (207,64). Третьими — представители Испании Сара Уртадо—Кирилл Халявин (185,01).

Ранее российские фигуристы выиграли золото, бронзу и серебро в одиночном катании на этапе Гран-при. Александр Самарин, завоевавший золото, вышел в финал Гран-при.

Соревнования проходят в ледовом дворце «Мегаспорт». Они завершатся 17 ноября.

Превью российского этапа Гран-при — в публикации “Ъ” «Фигуристы прикатили в Москву».