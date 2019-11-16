Замглавы Минкомсвязи: хорошего журналиста робот не заменит, а плохого не жалко

Роботы не смогут заменить хорошего журналиста, потому что это творческая профессия, заявил замглавы Минмкомсвязи Алексей Волин на полях российско-китайского форума новых медиа в городе Уси. По мнению замминистра, машины могут справляться с техническими поручениями — например, что-то скопировать и вставить, но «реально творческие» задачи никакой робот не выполнит.

Как пояснил господин Волин, хороший журналист «в состоянии не только воспроизводить или копировать информацию»: он может задавать правильные вопросы, обобщать и делать выводы. Кроме того, у робота «никогда не будет чувства юмора», отметил замминистра. «Если мы говорим про искусственный интеллект, роботов-журналистов, то мы твердо можем сказать в отношении будущего, что хороших журналистов роботы не заменят, а плохих не жалко»,— считает он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее президент России Владимир Путин предложил подумать над формированием свода этических правил взаимодействия искусственного интеллекта (ИИ) и человека. Глава государства также призвал увеличить объем подготовки специалистов в области ИИ.

Тем временем, ученые Вашингтонского университета создали программу, которая способна генерировать контент, внешне мало отличимый от нормальных новостей. Исследователи из Сан-Франциско предупредили, что ИИ может создавать фейковые новости, и подобные технологии опасно использовать недобросовестными пользователями и организациями.

Подробности — в публикации “Ъ” «Искусственный интеллект научился делать натуральные фейковые новости».