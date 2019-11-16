Суд отложил арест охранника колледжа Благовещенска, где студент устроил стрельбу

Благовещенский городской суд Амурской области принял решение отложить до 19 ноября рассмотрение вопроса об аресте охранника частного предприятия «Сириус-А» Олега Ермолова, работавшего в колледже в Благовещенске, где студент устроил стрельбу. Отложить на 72 часа вопрос об избрании меры пресечения попросила представитель прокуратуры.

Адвокат господина Ермолова просила избрать как меру пресечения домашний арест, обвиняемый просьбу поддержал — по его словам, у него есть дети, которых не с кем оставить. Судья, зачитывая характеристику господина охранника, упомянула, что он ранее был судим за особо тяжкое преступление. Свою вину господин Ермолов не признал.

«Я вообще не понимаю, за что меня задержали. Я действовал по инструкции, ничего не нарушил. Я своевременно в первую очередь вызвал МЧС, к людям вышел, отправил за угол, охранял вход, потом позвонил директору и сообщил»,— сказал господин Ермолов на заседании (цитата по ТАСС).

Напомним, 19-летний студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске устроил стрельбу в одной из аудиторий 14 ноября. Погиб его ровесник, еще трое молодых людей 17 и 20 лет получили ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Устроивший стрельбу юноша покончил с собой. Возбуждены уголовные дела по факту убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ), по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ), а также по факту халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). За безопасность учебного заведения отвечала частная охранная организация «Сириус-А».

О стрельбе в Благовещенске — в материале “Ъ” «Убийство не вписалось в рамку».