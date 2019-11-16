Заправлены в планшеты вопросничающие карты

Утечка персональных данных россиян во время цифровой переписи населения исключена, заверил глава Росстата Павел Малков. Мероприятие пройдет в октябре 2020 года, уже известно, что правительство помимо традиционных опросных пунктов интересует дополнительная информация о россиянах: проживали ли они за границей, на каком языке обычно общаются, как далеко работа находится от места постоянного проживания? В Росстате говорят, что ответы помогут анализу разработки программ по поддержке малых народов, планированию ежедневных транспортных потоков и пониманию ситуации с маятниковой миграцией.

«Мы работаем исключительно с обезличенными данными,— заверил в пятницу глава Росстата Павел Малков в рамках международной конференции "Цифровая повестка для статистики: оперативность, качество и открытость".— С момента их сбора и поступления в информационную систему там нет никаких персональных данных, поэтому риска утечки нет».

Всероссийская перепись населения проходит каждые десять лет. В 2018 году состоялась пробная перепись населения, в ходе которой отрабатывались возможность прохождения опроса на портале госулуг, а также использование планшетов, оставшихся с сельхозпереписи 2016 года. В пробной переписи населения в 2018 году через интернет приняли участие 1,2 млн человек. Очередная перепись пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Переписчиков вооружат планшетами вместо привычных бумажных переписных листов. Планируется закупить около 360 тыс. устройств, работающих на российской операционной системе «Аврора». Кроме того, пройти опрос можно будет самостоятельно — на портале госуслуг.

Впрочем, планшеты не означают отмены традиционных бумажных листов, уточнил “Ъ” господин Малков. «Мы рассчитываем, что бумажных листов будет очень мало,— отметил он.— Есть определенные объекты, куда нельзя заходить с планшетом, также иногда люди сами отказываются от прохождения переписи на планшетах. Кроме того, может произойти какой-то форс-мажор».

Бюджет переписи населения в 2020 году составит порядка 33 млрд руб., зарплата переписчика достигнет 18,6 тыс. руб.

После переписи 47 тыс. планшетов Росстат планирует оставить для собственных нужд, остальные, по словам господина Малкова, передадут ряду ведомств.

На прошлой неделе правительство утвердило формы переписных листов, к привычным вопросам добавилось еще несколько. Так, граждан будут спрашивать, проживали ли они за границей и на каких языках обычно общаются. В Росстате говорят, что информация поможет анализу миграционных потоков. Переписчики поинтересуются, какими языками россияне пользуются в повседневной жизни — это позволит разрабатывать программы по поддержке малых народов и изучать распространенность различных языков. Кроме того, в переписных листах 2020 года появится несколько вопросов о работе, например, находится ли она в населенном пункте, где гражданин проживает. По словам советника главы Росстата Павла Смелова, эти данные помогут в планировании ежедневных транспортных потоков и понимании ситуации с маятниковой миграцией. «Масштабы перемещения людей к работе возрастают с каждым годом,— пояснил господин Смелов.— На выборочном обследовании мы зафиксировали, что больше 1,5 млн людей работают в соседнем или отдаленном регионе от своего места жительства».

Участие в переписи по-прежнему остается добровольным. Несколько лет назад экс-глава Росстата Александр Суринов заявлял о возможном введении штрафов за отказ от участия в переписи, однако сегодня эти меры кажутся российским властям экономически невыгодными. «На самом деле такая дискуссия проходила достаточно бурно, с вовлечением большого количества экспертов, других ведомств,— поделился глава Росстата.— И в итоге мы пришли к выводу, что такую норму вводить не надо. Мы как будем людей штрафовать? Администрирование карательной системы будет стоить намного больше, чем в итоге мы можем получить».

Штрафы за отказ от участия в переписи существуют во многих странах мира, в том числе в США, Китае, Японии и других. Как уточнили “Ъ” в Росстате, во время последней переписи в 2010 году около 1 млн россиян отказались участвовать в кампании, еще более 2,5 млн человек переписчики не застали дома. Чаще всего люди отказывались давать ответ о национальности.

Елена Рожкова