Заправлены в планшеты вопросничающие карты

Утечка персональных данных россиян во время цифровой переписи населения исключена, заверил глава Росстата Павел Малков. Мероприятие пройдет в октябре 2020 года, уже известно, что правительство помимо традиционных опросных пунктов интересует дополнительная информация о россиянах: проживали ли они за границей, на каком языке обычно общаются, как далеко работа находится от места постоянного проживания? В Росстате говорят, что ответы помогут анализу разработки программ по поддержке малых народов, планированию ежедневных транспортных потоков и пониманию ситуации с маятниковой миграцией.
«Мы работаем исключительно с обезличенными данными,— заверил в пятницу глава Росстата Павел Малков в рамках международной конференции "Цифровая повестка для статистики: оперативность, качество и открытость".— С момента их сбора и поступления в информационную систему там нет никаких персональных данных, поэтому риска утечки нет».
Всероссийская перепись населения проходит каждые десять лет. В 2018 году состоялась пробная перепись населения, в ходе которой отрабатывались возможность прохождения опроса на портале госулуг, а также использование планшетов, оставшихся с сельхозпереписи 2016 года. В пробной переписи населения в 2018 году через интернет приняли участие 1,2 млн человек. Очередная перепись пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Переписчиков вооружат планшетами вместо привычных бумажных переписных листов. Планируется закупить около 360 тыс. устройств, работающих на российской операционной системе «Аврора». Кроме того, пройти опрос можно будет самостоятельно — на портале госуслуг.
Впрочем, планшеты не означают отмены традиционных бумажных листов, уточнил “Ъ” господин Малков. «Мы рассчитываем, что бумажных листов будет очень мало,— отметил он.— Есть определенные объекты, куда нельзя заходить с планшетом, также иногда люди сами отказываются от прохождения переписи на планшетах. Кроме того, может произойти какой-то форс-мажор».
Бюджет переписи населения в 2020 году составит порядка 33 млрд руб., зарплата переписчика достигнет 18,6 тыс. руб.
На прошлой неделе правительство утвердило формы переписных листов, к привычным вопросам добавилось еще несколько. Так, граждан будут спрашивать, проживали ли они за границей и на каких языках обычно общаются. В Росстате говорят, что информация поможет анализу миграционных потоков. Переписчики поинтересуются, какими языками россияне пользуются в повседневной жизни — это позволит разрабатывать программы по поддержке малых народов и изучать распространенность различных языков. Кроме того, в переписных листах 2020 года появится несколько вопросов о работе, например, находится ли она в населенном пункте, где гражданин проживает. По словам советника главы Росстата Павла Смелова, эти данные помогут в планировании ежедневных транспортных потоков и понимании ситуации с маятниковой миграцией. «Масштабы перемещения людей к работе возрастают с каждым годом,— пояснил господин Смелов.— На выборочном обследовании мы зафиксировали, что больше 1,5 млн людей работают в соседнем или отдаленном регионе от своего места жительства».
Участие в переписи по-прежнему остается добровольным. Несколько лет назад экс-глава Росстата Александр Суринов заявлял о возможном введении штрафов за отказ от участия в переписи, однако сегодня эти меры кажутся российским властям экономически невыгодными. «На самом деле такая дискуссия проходила достаточно бурно, с вовлечением большого количества экспертов, других ведомств,— поделился глава Росстата.— И в итоге мы пришли к выводу, что такую норму вводить не надо. Мы как будем людей штрафовать? Администрирование карательной системы будет стоить намного больше, чем в итоге мы можем получить».
Штрафы за отказ от участия в переписи существуют во многих странах мира, в том числе в США, Китае, Японии и других. Как уточнили “Ъ” в Росстате, во время последней переписи в 2010 году около 1 млн россиян отказались участвовать в кампании, еще более 2,5 млн человек переписчики не застали дома. Чаще всего люди отказывались давать ответ о национальности.
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