Россиян перепишут с помощью планшетов

Государство согласилось с предложением «Ростелекома» использовать в ходе проведения Всероссийской переписи населения 2020 года планшеты с отечественной операционной системой (ОС). Для этого оператор готов предоставить устройства на своей ОС «Аврора». Контракт потребует от «Ростелекома» дополнительных расходов на оплату труда программистов, но в итоге позволит госкомпании увеличить выручку, считают аналитики.

Росстату поручено закупить у «Ростелекома» планшетные компьютеры с российской операционной системой и программным обеспечением для сбора сведений о населении, следует из распоряжения правительства, опубликованного 2 августа. Оператор также окажет услуги по разработке и вводу в эксплуатацию софта для обработки материалов и подведения итогов переписи. «Ростелеком» сможет привлечь субподрядчиков и соисполнителей, но должен будет самостоятельно исполнить 10% обязательств по контракту.

В «Ростелекоме» не уточнили, когда будет объявлен конкурс на закупку планшетов и сколько устройств потребуется Росстату. Представитель компании сообщил “Ъ”, что «Ростелеком» готов предоставить для проекта переписи планшеты под управлением ОС «Аврора» и ждет от Росстата технические требования.

О том, что устройства на мобильной ОС «Аврора» могут быть использованы в ходе переписи населения РФ, “Ъ” писал 28 марта. «Ростелеком» может поставить Росстату «несколько сотен тысяч» устройств, рассказывал в интервью “Ъ” президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Возможная стоимость одного планшета с ОС «Аврора» составит 40–45 тыс. руб., суммарно речь может идти о сделке на 20–22,5 млрд руб., оценивал сотрудник российской IT-компании.

Поставка планшетов обеспечит «Ростелекому» дополнительные доходы: это увеличит выручку на 2,5 млрд руб. и чистую прибыль на 0,09 млрд руб., ожидает аналитик «Фридом Финанс» Александр Осин.

Прирост показателей составит 0,7% и 0,4% от средней прогнозной выручки и чистой прибыли компании в 2020 году, указывает он. Но выручка от написания программного обеспечения должна будет учитывать затраты «Ростелекома», связанные с привлечением достаточного для выполнения этой работы количества программистов, предупреждает Александр Осин. Контракт «Ростелекома» с Росстатом не будет иметь большого влияния на финансовые показатели оператора, считает старший аналитик «Атона» Виктор Дима.

Данила Моисеев