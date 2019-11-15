Минтранс опубликовал законопроект о карпулинге

Минтранс раскрыл условия поездок на легковых автомобилях с попутчиками, организованных через онлайн-сервисы, при которых пассажиры возмещают водителю часть затрат (карпулинг, или райдшеринг.— “Ъ”). Это следует из законопроекта, опубликованного Минтрансом на портале нормативных правовых актов.

В рамках карпулинга количество поездок одного водителя не должно превышать: при путешествиях на расстояние до 100 км — двух поездок в сутки; на расстояние от 100 км до 500 км — одной поездки в течение суток; на расстояние свыше 500 км — одной поездки в течение трех суток, отмечается в проекте. При этом максимальное количество пассажиров не должно превышать четырех, оплата услуг будет возможна только в безналичной форме.

В первой версии законопроекта, которая 26 июня была направлена на межведомственное согласование, Минтранс предлагал ограничить число пассажиров при карпулинге пятью, а число рейсов — двумя в сутки без дифференциации по расстоянию. Минэкономики, Минкомсвязь, ФАС, МВД и ФСБ «высказали ряд замечаний, в том числе диаметрально противоположного характера», и только Минфин согласовал проект без замечаний, сообщал источник “Ъ” знакомый с деталями обсуждения. Крупнейший сервис карпулинга, французская BlaBlaCar, полагает, что введение исключительно безналичных платежей в подобных поездках приведет к ущемлению прав части граждан, писал “Ъ” 8 ноября.

Владислав Новый