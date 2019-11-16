Бундестаг в 2021 году освободит большинство жителей Германии от «взноса солидарности» с ГДР

Около 90% немецких налогоплательщиков в 2021 году будут освобождены от уплаты «взноса солидарности» (Solidarittszuschlag) с восточными землями, сообщило Deutsche Welle. Речь идет о территориях бывшей ГДР.

Такое решение принял накануне Бундестаг. По словам министра финансов страны Олафа Шольца, отказ от налога «является также знаком успеха воссоединения Германии». Отмечается, что 3,5% из оставшихся налогоплательщиков будут выплачивать его в полном объеме, еще 6,5% — частично, в зависимости от их дохода. По оценкам Минфина страны, от «взноса солидарности» будут полностью освобождены семьи с двумя детьми имеющие совокупную годовую зарплату-брутто до 151 тыс. евро, а также одинокие граждане с доходом ниже 73 тыс. евро.

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Налог был введен после воссоединения Германии для восстановления территории бывшей ГДР. Он составлял 5,5% от корпоративного и подоходного налога. В 2018 году он принес в немецкий бюджет 18,9 млрд.

Издание добавило, что отмена «взноса солидарности с новыми федеральными землями» для большинства налогоплательщиков была предусмотрена в федеральном бюджете Германии на с 2020 по 2023 годы, проект которого был принят в июне.

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