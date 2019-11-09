Германская Демократическая Республика (ГДР)

07.10.1949 — на территории Советской зоны оккупации Германии, состоявшей из земель Мекленбург—Передняя Померания, Бранденбург, Саксония-Анхальт, Саксония и Тюрингия, провозглашена Германская Демократическая Республика.

08.02.1950 — создано Министерство государственной безопасности ГДР (неофициальное название «Штази»).

25.07.1950 — генеральным секретарем ЦК Социалистической единой партии Германии избран Вальтер Ульбрихт. С 1953 года Ульбрихт — первый секретарь ЦК СЕПГ, с 1971-го — почетный председатель СЕПГ. Одновременно с 1960 года занимал должности председателя Государственного совета ГДР и председателя Национального совета обороны ГДР (с 1960 года).

17.06.1953 — демонстрации и забастовки в Восточном Берлине и более чем в 700 населенных пунктах ГДР. Число участников — до 1 млн человек. Антиправительственные выступления были подавлены советскими войсками. Погибло не менее 55 человек, более 1500 осуждено за участие в беспорядках.

07.10.1949 — на территории Советской зоны оккупации Германии, состоявшей из земель Мекленбург—Передняя Померания, Бранденбург, Саксония-Анхальт, Саксония и Тюрингия, провозглашена Германская Демократическая Республика.

08.02.1950 — создано Министерство государственной безопасности ГДР (неофициальное название «Штази»).

25.07.1950 — генеральным секретарем ЦК Социалистической единой партии Германии избран Вальтер Ульбрихт. С 1953 года Ульбрихт — первый секретарь ЦК СЕПГ, с 1971-го — почетный председатель СЕПГ. Одновременно с 1960 года занимал должности председателя Государственного совета ГДР и председателя Национального совета обороны ГДР (с 1960 года).

17.06.1953 — демонстрации и забастовки в Восточном Берлине и более чем в 700 населенных пунктах ГДР. Число участников — до 1 млн человек. Антиправительственные выступления были подавлены советскими войсками. Погибло не менее 55 человек, более 1500 осуждено за участие в беспорядках.

13.08.1961 — возведена Берлинская стена.

03.05.1971 — первым секретарем ЦК СЕПГ избран Эрих Хонеккер. С 1976 года Хонеккер — генеральный секретарь ЦК СЕПГ, эту должность он занимал до 13.10.1989. Одновременно Эрих Хонеккер с 1971 года был председателем Национального совета обороны, а с 1976-го также председателем Госсовета.

08.11.1973 — установлены дипломатические отношения между ГДР и ФРГ.

19.08.1989 — после демонтажа заграждений на границе Венгрии и Австрии граждане ГДР, имевшие право свободно посещать Венгрию, стали массово перебираться в ФРГ так называемым венгерским коридором.

04.09.1989 — в Лейпциге прошла первая демонстрация под лозунгом «Мы — народ!» с требованиями гражданских свобод и открытия границ ГДР. Так называемые понедельничные демонстрации повторялись каждый понедельник до марта 1990 года.

07.09.1989 — торжественное празднование 40-летия ГДР. На торжествах присутствовал генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.

18.10.1989 — единогласным решением Политбюро ЦК СЕПГ Эрих Хонеккер освобожден от всех постов. Во главе ГДР встал Эгон Кренц.

09.11.1989 — секретарь ЦК СЕПГ Гюнтер Шабовски в ходе пресс-конференции в прямом эфире объявил о свободном выезде граждан ГДР за рубеж, вступающем в силу немедленно. Под напором сотен тысяч людей восточногерманские пограничники открыли границу. Начался стихийный демонтаж отдельных участков Берлинской стены.

17.11.1989 — Министерство государственной безопасности преобразовано в Ведомство национальной безопасности.

01.12.1989 — из конституции ГДР исключена статья 1 о социалистическом характере государства и руководящей роли партии.

03.12.1989 — отставка Политбюро и ЦК СЕПГ в полном составе. 6 декабря Эгон Кренц ушел с поста председателя Государственного совета ГДР.

14.12.1989 — Совет министров ГДР издал постановление о роспуске Ведомства национальной безопасности.

04.02.1990 — СЕПГ преобразована в Партию демократического социализма

18.03.1990 — состоялись первые и последние свободные парламентские выборы в истории ГДР, победу одержал Христианско-демократический союз.

31.08.1990 — заключен Договор об объединении ГДР и ФРГ.

12.09.1990 — в Москве подписан государственный «Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии» между ГДР, ФРГ и странами—победительницами во Второй мировой войне (СССР, США, Великобританией и Францией).

03.10.1990 (00:00 по центральноевропейскому времени) — Германская Демократическая Республика официально прекратила свое существование.